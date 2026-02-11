Turdera celebra la Fiesta de la Virgen de Lourdes en su histórica gruta

Turdera se destaca por su profunda fe al contar con una réplica de la Gruta de Lourdes , que recuerda la primera aparición de la Virgen María a Bernadette Soubirous en Francia durante el siglo XIX. Este miércoles 11 de febrero, los vecinos podrán acercarse a la intersección de Pretti y Alsina para rezar el rosario y participar de una misa .

La imagen que se ve en la réplica, situada en un espacio público cercano a las vías del tren , es de la Virgen María , pero con la advocación de Nuestra Señora de Lourdes , en referencia a su aparición en una gruta cercana a las afueras del pueblo francés de Lourdes, ocurrida el 11 de febrero de 1858.

A raíz de ese suceso, y por iniciativa del Padre Juan Antonio Hernando , se construyó en 1988 una réplica de la Gruta de Lourdes. Y es que el párroco, al llegar a Turdera, heredó como una de sus funciones el hecho de hacer misiones en el Sanatorio San Gabriel, una clínica de salud mental ubicada a metros de donde se encuentra situada la Gruta. “Allí conoció a una señora llamada Antonia y es ella quien le pidió al párroco que en el entonces basural que había en lo que hoy es la plaza, se construya la réplica ”, detalló Graciela Calabrese , descendiente de una de las familias que colaboró con la creación del espacio religioso.

“El diseño fue hecho por el propio Padre Juan, mientras que para la puesta en valor del espacio público y la construcción de la gruta participaron muchos fieles e incluso algunos internos del Sanatorio San Gabriel”, acotó Graciela sobre la movida realizada en comunidad.

Este miércoles 11 de febrero se celebrará allí la Fiesta de la Virgen de Lourdes: los fieles se podrán acercar a las 18.15 a la intersección de las calles Pretti y Alsina para rezar el Santo Rosario y luego, aproximadamente a las 19, participar de la Santa Misa para pedir por la salud de los enfermos. En caso de lluvia, el evento se desarrollará en la Parroquia Conversión de San Pablo, ubicada en Suipacha 110.

“Si bien la mayoría de los que llevaron a cabo la idea ya están fallecidos, muchos descendientes seguimos con la tradición para que todos los 11 de cada mes nos reunamos a rezar el rosario, como así también la celebración de la misa que se hace únicamente en febrero”, dijo Calabrese, que rápidamente destacó el gesto por parte del Municipio de Lomas al colocar bancos en la zona para una mayor comodidad de los fieles.

La figura que se ve en la gruta es la Virgen María vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, con sus manos en posición de oración y con un rosario colgándole de los brazos. Esto también está emparentado con la historia ocurrida en Francia: así fue como Bernadette Soubirous, una chica de 14 años que era analfabeta, vio a la Virgen María presentarse adelante suyo en 18 ocasiones y durante cinco meses.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 18.22.26 (2) La imagen de la Virgen María, en la réplica de la Gruta de Lourdes situada en Turdera.

Los vecinos de Lomas interesados en participar de la jornada de este miércoles simplemente deben acercarse en el horario indicado. De esta manera, la Gruta de Lourdes de Turdera vuelve a convertirse en un punto de encuentro para la fe, la memoria y la esperanza de toda la comunidad lomense.