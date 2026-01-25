domingo 25 de enero de 2026
25 de enero de 2026
Lomas de Zamora: las mejores fotos de la fiesta en honor a la Virgen de la Paz

Este sábado se celebró en la plaza Grigera de Lomas de Zamora la Fiesta Patronal Diocesana en honor a Nuestra Señora de la Paz

Federico Otermín participó de la fiesta en honor a la Virgen de la Paz en la plaza Grigera, Lomas de Zamora.&nbsp;

El sábado se vivió una jornada muy especial en Lomas de Zamora, más precisamente en la plaza Grigera, donde se celebró la Fiesta Patronal Diocesana en honor a Nuestra Señora de la Paz, patrona lomense, con una misa realizada la plaza.

De la ceremonia de celebración partiparon el obispo Monseñor Jorge Lugones, quien presidió la misa y la tradicional procesión. Estuvo presente también, entre miles de vecinos lomenses que se acercaron a la plaza, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Miles de fieles, familias, vecinos y vecinas se reunieron en una jornada de emoción y fe, que también contó con una gran fiesta popular con música y shows de una gran variedad de artistas locales.

"Participamos de la misa encabezada por nuestro obispo Monseñor Jorge Lugones, junto con la comunidad de Lomas, en esta fiesta popular, fiesta patronal, con nuestros artistas locales, con los fragmentos de la misa criolla, con el ballet Alma Azul, con miles de vecinos que se acercaron a la plaza, para compartir en comunidad este día tan especial", comentó el intendente Federico Otermín. "Muy agradecido al obispado y a las instituciones que hacen posible este encuentro multitudinario en nuestra plaza", agregó.

Las mejores fotos de la calebración en la plaza Grigera de Lomas de Zamora

Fiesta Virgen de la Paz en Lomas (9)
