Dos familias de Lomas de Zamora perdieron todo antes de fin de año: cómo ayudarlos

Dos familias de Lomas de Zamora terminaron el año de la peor manera. Perdieron sus casas y casi todas sus pertenencias a causa de dos terribles incendios, uno en Villa Albertina y otro en Villa Centenario . Necesitan ayuda para salir adelante.

En la última semana de 2025, dos casos generaron una fuerte conmoción en Lomas. El común denominador fue el fuego, que arruinó la vida de varias personas en pocos minutos. Dos viviendas completamente destruidas, vecinos que se quedaron con lo puesto y una desgracia que nunca imaginaron vivir.

Susto de madrugada. Se incendió un terreno y hubo daños en una fábrica de muebles

En ambos casos, empezaron las colectas solidarias para ayudarlos a volver a empezar. Los vecinos ya se movilizan para ayudarlos.

El siniestro tuvo lugar este lunes por la mañana en la avenida Martín Rodríguez al 1900 , entre Olivos y Fournier . En el lugar había dos locales en la planta baja y una vivienda en la planta alta. Toda la edificación quedó envuelta en llamas .

Los Bomberos de Lomas trabajaron casi cuatro horas para poder apagar el incendio. La familia perdió todo. Para salir adelante, empezaron a recibir alimentos, artículos de limpieza, ropa, calzado y también dinero.

Las donaciones se pueden acercar a Martín Rodríguez 1963 y 1967, donde viven las sobrinas de Mario, el propietario de la vivienda que se prendió fuego. Quienes puedan colaborar económicamente, pueden transferir al alias Mario.pozo.ayuda.mp (cuenta a nombre de Verónica Paola Quintana).

"La casa por dentro quedó destruida. Algunas paredes se cayeron. Es increíble cómo consumió todo el fuego. Mario está mal anímicamente, pero por suerte todos salieron ilesos", expreso Micaela, sobrina del damnificado, en diálogo con La Unión.

incendio albertina

Incendio en Villa Centenario

Los damnificados fueron unos vecinos de la calle Conesa al 700, entre Amberes y Bolonia, a dos cuadras del Cementerio de Lomas. En la noche del lunes, la vivienda se quemó en cuestión de minutos. El incendio avanzó muy rápido, afectando muebles, electrodomésticos, techos, paredes y varios elementos de la casa.

El incendio no dejó víctimas ni personas heridas, pero sí graves pérdidas materiales. Como si fuera poco, el fuego derritió cables de luz y dejó aproximadamente diez viviendas sin suministro eléctrico en plena ola de calor.

“Gracias a Dios, fue una desgracia con suerte, ya que no había nadie en la vivienda. Hoy nuestra casa de la infancia, la casa de la abuela, está hecha pedazos. No quedó absolutamente nada. En lo que puedan colaborar, quien quiera y pueda, será bienvenido”, expresó Camila, una de las damnificadas.

Además de acercar donaciones, se puede transferir dinero al alias romina.rios24.mp o al CBU 0000003100056705. La cuenta está a nombre de Romina Ríos.