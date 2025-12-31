Los papis del Colegio Euskal Echea formaron un grupo para "sentirse pibes de nuevo"

Sus hijos (los alumnos del Euskal) los acompañan en algunos de los encuentros semanales.

Priorizan el vínculo humano, el encuentro, la charla, el tercer tiempo y el lazo por sobre el resultado del partido.

Los padres del Colegio Euskal Echea crearon un grupo que va más allá de juntarse a jugar al fútbol.

Lo que comenzó con un simple encuentro entre padres del Colegio Euskal Echea de Llavallol , con el paso del tiempo se fue conformando como grupo bien organizado que denominaron "Los papis del Euskal y amigos ". El objetivo es: juntarse un par de horas por semana y "sentirse pibes de nuevo".

"Somos un grupo de buena gente que nos unen nuestros hijos", resaltan los más de 30 miembros del grupo que comenzaron a juntarse para jugar al fútbol de forma amateur. Están perfectamente organizados y hasta cuentan con una comisión directiva para no dejar nada al azar y así mantener ese espacio deportivo que ya es una comunidad de amistad, pertenencia y contención, donde el fútbol funciona como excusa y punto de encuentro.

"Comenzamos porque había varios papás que jugaban al fútbol, pero después se fueron agregando más padres de chicos de otros años y hay varios exalumnos del colegio, pero en su mayoría somos papis del Euskal y algunos amigos que en su momento se unieron para completar equipo y se quedaron", explicó Iñaki Marcó que es papá, exalumno del colegio de Llavallol y se encarga de la parte de prensa dentro de la comisión directiva del grupo.

Una de las reglas del grupo es respetar los valores de competencia, diversión y que no haya conflictos porque los papis se caracterizan por mantener y sostener una mirada no competitiva del deporte, priorizando el vínculo humano, el encuentro, la charla, el tercer tiempo y la continuidad del lazo por sobre el resultado del partido.

Desde antes de la pandemia comenzaron a organizarse y actualmente se juntan cada miércoles a la noche en Luis Guillón para jugar al fútbol y compartir ese momento tan valioso para ellos. "De forma casual es que tenemos como punto de encuentro el predio en Guillón, pero la mayoría de los papis llega desde distintos barrios de Lomas, Temperley, Banfield, la zona de Guernica, San Vicente, porque la verdad es que se acercan de todos lados", relató Iñaki que lo une al colegio de Llavallol también su propia etapa escolar porque estudió allí.

Trabajo, paternidad, responsabilidades y poco tiempo personal, son sólo algunos de los factores que los unen a los papis del Euskal. Por eso, el encuentro semanal se convierte en ese ritual, en ese espacio propio que permite sostener la identidad, el disfrute y la pertenencia sin abandonar las obligaciones cotidianas.

No se trata de un club tradicional ni de una institución formal, sino de un grupo que se consolida por la repetición del encuentro y la elección mutua de seguir estando. Además, también llevan a sus hijos, juegan contra ellos porque aseguran que comparten la misma pasión.

Los padres del Colegio Euskal Echea cuentan con una amplia organización

Como son un grupo grande lo que decidieron hacer es organizarse de forma que nada esté librado al azar a la hora de abonar la cancha, asistir a los campeonatos o comer en el tercer tiempo de cada encuentro.

"Contamos con una suerte de dirección directiva con un presidente, vice y hasta un encargado de las finanzas porque después de cada partido hay una cena así que a través de una cuota mensual cubrimos gastos", explicó Iñaki.

Por eso, hay asignada una persona que, por ejemplo se encarga de pagar la cancha, otro papi arma los equipos y controla que estén todas las personas para jugar. "En mi caso me encargo de prensa y redes, pero lo cierto de esto es que nunca pensamos que iba a crecer tanto y hasta tenemos una hasta lista de espera para ingresar al grupo", detalló.

Con producción en blogs y hasta podcast

Lejos de limitarse a jugar al fútbol, el grupo decidió contar su experiencia y decidió hacerlo a través de un blog donde publican crónicas, reflexiones y relatos sobre los encuentros.

Con un tono narrativo y literario, los textos abordan las temáticas del fútbol, del tiempo, la familia, el trabajo, la amistad y la memoria. Respecto a los podcast también están disponible en Spotify bajo el nombre Los Papis del Euskal & Amigos. Allí se pueden escuchar las historias del blog en formato audio.

Desde la página web https://lospapis.com.ar/ se puede ingresar a cualquiera de dichas alternativas que refuerzan la idea de comunidad y voz colectiva. Lo que genera que la talla de tal producción convierte al grupo en un proyecto cultural, además de deportivo o de encuentro entre amigos.

