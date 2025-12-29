lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Tres deseos, tres hermanas.

El conmovedor video de las trigemelas de Lomas junto a un personaje internacional

Las trigemelas de Lomas Victoria, Julieta y Delfina estuvieron de visita en un evento especial y se llevaron la gran sorpresa de encontrarse con Mickey Mouse.

Se viralizó un video que conmueve al ver las caritas de sorpresa de Victoria, Julieta y Defina, las trigemelas de Lomas, al encontrarse con un personaje de talla internacional. La mamá de las nenas contó cómo fue que se encontraron con Mickey Mouse durante un evento en Llavallol.

Con cientos de likes como en cada posteo que suben a la cuenta @lastrigemelas es que el video junto a Mickey trabajando como ayudante de Papá Noel obtuvo reacciones de los seguidores de las nenas que ya tienen 5 años. En el video se puede ver cómo se sorprenden a ver a Mickey vestido de rojo y blanco como Santa.

"Las llevé a un salón de Llavallol muy lindo al que hemos ido en otras oportunidades en fechas especiales, pero esta vez fuimos porque iba a estar Papá Noel, pero en medio de la jornada la sorpresa fue que apareció Mickey como ayudante de Santa y ellas se volvieron locas", contó Vanina Catalá Ortmann, la mamá de las tri.

trigemelas
Junto a Mickey Mouse.

Junto a Mickey Mouse.

El posteo que hicieron tanto Leonel Chainski, el papá de Victoria, Julieta y Delfina como mamá Vanina muestra como las tri se desesperan por tocar a Mickey. "Son muy curiosas y siempre que ven a algún personaje como que lo investigan de punta a punta. Por eso, en el video se escucha que les decimos 'vamos, vamos chicas' porque si es por ellas se quedan con él mucho más tiempo", contaron los papis.

Además de sacarse fotos, las tri bailaron con Mickey y disfrutaron tanto de Papá Noel como el protagonista principal de Disney. "El evento duró unas dos horas en donde ellas no pararon de bailar, divertirse, sacarse fotos y pasarla genial porque siempre intentamos llevarlas a conocer nuevos lugares y que disfruten que ese siempre es el principal objetivo", señaló Vanina.

Embed - Las Trigemelas on Instagram: "Le saqueamos el arbolitoFuimos a ver Mickey enviado de Santa y la cosa se descontroló."
View this post on Instagram

La Navidad de las trigemelas de Lomas

Cada Navidad, los padres de las trigemelas guardan un recuerdo de la infancia de las chicas y se encargan de hacer fotos especiales y profesionales para tener para siempre dentro del álbum familiar y este año no fue la excepción.

"Para nosotros la Navidad es especial porque entendemos que para los niños lo es porque hay ilusión, deseos y regalos que trae Papá Noel. A ellas les gustan las sesiones de fotos, la pasan bien porque se disfrazan y se divierten", recalcó la mamá.

En esta Navidad también subieron a las redes un resumen de lo sucedido en Nochebuena y el pedido que le hicieron a Santa. "Siempre nos sorprenden con lo que piden, generalmente las tres tienen el mismo deseo así que este año querían rompecabezas de Disney que, algunos ya los armaron porque recibieron varios. También pidieron maquillajes porque son muy coquetas", dijo Leonel sobre sus hijas.

En tanto, Vanina contó que "Vicky pidió un rompecabezas de Mickey; Juli, de Frozen y Delfi, de princesas", también Papá Noel les dejó un puzzle de animales que armaron rápidamente.

Mirá las fotos exclusivas de las trigemelas navideñas

La familia completa festejando la Navidad.

La familia completa festejando la Navidad.

Victoria, Julieta y Delfina tiene 5 años.

Victoria, Julieta y Delfina tiene 5 años.

Las fotos exclusivas de las trigemelas.

Las fotos exclusivas de las trigemelas.

Cada Navidad, los padres se encargan de armar fotos especiales para la ocasión.

Cada Navidad, los padres se encargan de armar fotos especiales para la ocasión.

