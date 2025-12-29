lunes 29 de diciembre de 2025
Escribinos
29 de diciembre de 2025
¡Ups!

El blooper que protagonizó Gimena Accardi en Mar del Plata

Gimena Accardi se instaló en Mar del Plata para ser parte de la temporada veraniega de Olga y vivió un desopilante momento en la playa.

Gimena Accardi, en Mar del Plata.&nbsp;

Gimena Accardi, en Mar del Plata. 

“Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde ‘Marpla’”, escribió la actriz junto a un divertido video, que se hizo viral en las redes sociales entre sus fieles seguidores.

Lee además
Gimena Accardi, cerca de un rapero. 
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Gimena Accardi y Nico Vázquez, con sus gatos. 
División felina.

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez
Embed - El blooper de Gimena Accardi en sus días en Mar del Plata: "Claven bien las sombrillas, porfa"

“Claven bien las sombrillas, porfa”, expresó, mientras ponía imágenes en las que aparece corriendo entre las olas intentando rescatar a su sombrilla que por el viento terminó siendo arrastrada por el mar.

El divertido momento de Gimena Accardi en Mar del Plata

Luciendo su figura con una bikini negra, se la ve a Gimena Accardi rescatando una sombrilla naranja poniéndole humor al momento que musicalizó con la canción “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”.

image
El posteo de Gimena Accardi desde Mar del Plata.

El posteo de Gimena Accardi desde Mar del Plata.

Separada de Nico Vázquez, como parte del equipo que conforma junto a Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz se prepara para nueva temporada de Olga, en lo que es su primer verano lejos del actor.

Temas
Seguí leyendo

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Gimena Accardi contó cómo quedó la tenencia de los gatos con Nico Vázquez

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Escándalo con Valeria Aquino, ex de El Polaco. 
Sin vueltas.

La firme decisión de la Provincia con Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Las más leídas

Te Puede Interesar

Skay en Mar del Plata. 
Para agendar.

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata