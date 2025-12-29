El blooper que protagonizó Gimena Accardi en Mar del Plata

Gimena Accardi llegó a la ciudad de Mar del Plata para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga para el programa Soñé que veraneaba y desde “La Feliz” compartió con humor el desopilante blooper que vivió en la playa.
“Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde ‘Marpla’”, escribió la actriz junto a un divertido video, que se hizo viral en las redes sociales entre sus fieles seguidores.
“Claven bien las sombrillas, porfa”, expresó, mientras ponía imágenes en las que aparece corriendo entre las olas intentando rescatar a su sombrilla que por el viento terminó siendo arrastrada por el mar.
Luciendo su figura con una bikini negra, se la ve a Gimena Accardi rescatando una sombrilla naranja poniéndole humor al momento que musicalizó con la canción “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”.
Separada de Nico Vázquez, como parte del equipo que conforma junto a Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz se prepara para nueva temporada de Olga, en lo que es su primer verano lejos del actor.