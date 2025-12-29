lunes 29 de diciembre de 2025
La firme decisión de la Provincia con Valeria Aquino, la ex de El Polaco

Valeria Aquino recibió una fuerte sanción luego de la viralización de un video de su hija de 12 años, fruto de relación con El Polaco, manejando.

Escándalo con Valeria Aquino, ex de El Polaco.&nbsp;

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidió inhabilitar preventivamente la licencia de conducir de Valeria Aquino, la mamá de una de las hijas de El Polaco, luego de la difusión de un video en el que la menor, de 12 años, aparece conduciendo una camioneta en un camino rural, según informaron fuentes oficiales.

Tras analizar el material audiovisual, la cartera encabezada por Martín Marinucci avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes y resolvió la inhabilitación preventiva de la conductora, además de dar intervención a las áreas competentes, en el marco de las políticas de protección de la vida y seguridad vial, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Remarcaron que la viralización de este tipo de conductas no reduce su gravedad y que el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, más allá de la notoriedad pública de las personas involucradas.

La dura sanción a Valeria Aquino, ex de El Polaco

El video, que se viralizó la semana anterior y fue publicado por la propia Valeria Aquino en sus redes sociales, muestra a Alma al volante de una camioneta con el asiento adelantado y sin el cinturón de seguridad colocado de forma correcta.

image
El Polaco, Valeria Aquino y Alma, la hija de ambos.

Además, el registro iba acompañado por la frase “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, lo que generó aun más revuelo entre los usuarios de las redes sociales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) consideró el hecho como una infracción gravísima a la Ley Nacional de Tránsito, tanto por permitir que una menor conduzca como por exponerla a un riesgo innecesario. A partir de las denuncias ciudadanas y la repercusión pública, el organismo solicitó formalmente la inhabilitación de la licencia nacional de conducir de Valeria Aquino.

