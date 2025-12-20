El Polaco confesó la verdad sobre su relación con Barby Silenzi

El Polaco y Barby Silenzi siguen teniendo constantes idas y vueltas en su relación desde que comenzaron su romance hace ya varios años y ahora el apasionado hincha de Temperley contó cómo está su vínculo actual con la bailarina.

El cantante visitó Bondi Live y en una entrevista con Ángel de Brito y actualizó su presente amoroso con Barby Silenzi . "Hoy estamos bien, estamos juntos. Pero viste como somos con Barby, es día a día nuestra relación", admitió El Polaco entre risas.

"Fuimos siempre así, la verdad es esa, no sabría decirte hace cuanto estamos porque lo nuestro no son temporadas completas, siempre nos faltan algunos capítulos", sumó el cantante.

Ángel de Brito insistió sobre el tema y El Polaco se sinceró: "Siempre nuestra relación fue así, vamos y venimos. No sé el motivo, ya somos así, nos entendemos así. Lo importante es que siempre volvemos, que nos seguimos eligiendo, nos queremos mucho".

En septiembre, la última vez que se reconciliaron, lo hicieron público a través de sus cuentas de Instagram. Ambos subieron un video juntos y dispararon likes, para así confirmar su nueva vuelta.

El Polaco y Barby Silenzi, en paz

"Este verano nos vamos a la costa con las chicas, con toda la familia. Pasamos año nuevo allá. Mis hijas pasan Navidad con sus madres, y año nuevo conmigo", adelantó.

"¿Cómo te organizas? Porque son tres gestiones distintas", le consultó intrigado Ángel de Brito. El cantante le respondió: "Yo que sé, cómo la vida misma. No hay que pensar, hay que actuar".

"Me llevo bien con mis ex parejas, pero es un minuto a minuto. Por algo un día nos peleamos, a veces está todo bien y muchas otras no. Lo más importante es poner un poquito de cada uno para llevar adelante la vida de cada uno, y en especial de nuestros hijos", confesó.

El Polaco tiene un hija con Karina La Princesita, se llama Sol y tiene 18 años. Junto a Valeria Aquino tuvo a Alma, que hoy tiene 12, y con su actual pareja, Barby, tuvo a Abril.