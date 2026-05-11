El escandaloso video de Rocío Oliva a las trompadas en un boliche

Se filtró un escandaloso video a través de las redes sociales mostrando parte de la salida nocturna de Rocío Oliva y el exfutbolista Néstor Ortigoza, donde la ex de Diego Maradona terminó protagonizando una escena de pugilato en el boliche Tropitango.

La cuenta de Instagram "Lo más popu" compartió el video donde se la ve a Rocío Oliva forcejeando con la seguridad del boliche y haciéndole un gesto, como dando a entender que estaba diciendo algo con lo que no estaba de acuerdo. Atrás de ella estaba Néstor Ortigoza.

Santiago Sposato en Infama, el ciclo conducido por Marcela Tauro, contó detalles de lo ocurrido. “Su amiga se peleó con otra y ella se metió a defenderla", explicaron sobre lo que sucedió con Rocío Oliva. “Hace horas nada más a las trompadas en un boliche Rocío Oliva", reveló

En medio del debate, Karina Iavícoli agregó su mirada sobre lo sucedido en el boliche: "Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó".

Según explicó el periodista, todo ocurrió adentro del lugar y habría comenzado por un problema que tuvo una amiga de Rocío Oliva. "Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video", detalló Santiago Sposato.

Mientras que Gonzalo Sorbo analizó las imágenes: "Hay un gesto que hace ella como '¿Qué te pasa?' y ahí después viene el manotazo, veo que es un hombre, parece uno de seguridad". Cora Debarbieri también intervino y destacó: "Y qué fuerte cuando el de seguridad le agarra la mano a ella".

A pesar del escándalo y de la difusión de lo ocurrido, Rocío Oliva y Néstor Ortigoza no hicieron ninguna declaración ni explicación sobre lo que sucedió en el boliche.