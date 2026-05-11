Los Andes: Julián Navas apunta a volver ante Godoy Cruz

Pasó Deportivo Morón . Y el próximo desafío para Los Andes es Godoy Cruz de Mendoza, que lo superó en la zona A de la Primera Nacional , donde el Milrayitas bajó del 3º al 6º puesto concluida la 13º fecha. Todo está parejo, pero un triunfo ante el Tomba volvería a posicionar más arriba al equipo de Leonardo Lemos.

El entrenador podría volver a poner en cancha a la defensa titular, si es que Julián Navas responde bien durante la semana tras una ausencia de dos partidos por la lesión que sufriera contra San Miguel en Los Polvorines .

Punto que suma. Los Andes no pudo quebrar el cero ante Morón y se conformó con el empate

Una vieja rivalidad. Los Andes y Deportivo Morón: un duelo con aroma a clásico

En ese partido, donde marcó el 2-0 definitivo, no pudo completar los 90 minutos y fue reemplazado por Nazareno Fernández Colombo . En la previa del partido de este último fin de semana, el club informó que el lateral derecho padece una distensión de ligamento colateral interno del codo izquierdo.

Si bien fue anunciado entre los convocados para la fecha en la que Los Andes recibió a Colón de Santa Fe , no formó parte de los 20 que firmaron planilla. Con su salida, Leonardo Lemos incluyó a Brian Leizza como central y corrió a Julián Rodríguez Vuotto al lateral en los juegos ante el Sabalero y el Gallo.

En diálogo con Fútbol en Mil Rayitas, el exPatronato de Paraná brindó detalles de cómo atraviesa su recuperación para volver a las canchas: “La idea es empezar a trabajar con el grupo (esta semana). Estaba haciendo físico, pero nada de roce, si va todo bien ojalá que ya esté a disposición para el técnico”.

La enfermería de Los Andes

Además de la recuperación de Julián Navas, el cuerpo médico de Los Andes tiene otros dos futbolistas en proceso de rehabilitación.

Camilo Viganoni - Los Andes Camilo Viganoni será baja en Los Andes.

Uno es el delantero Mario Galeano, con una contractura en el isquiotibial derecho y el otro el mediocampista ofensivo Matías Gómez, con una distensión en el aductor izquierdo.

A ellos podría sumarse del atacante Camilo Viganoni, que ante Deportivo Morón dejó su lugar a Facundo Villarreal a los 39 minutos del primer tiempo. El exTalleres de Escalada salió llorando tomándose el isquiotibial izquierdo.