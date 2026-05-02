La tarde soñada de Facundo Villarreal en Los Andes: figura y goleador ante Colón

Los Andes se recuperó después de un comienzo adverso y sumó un punto importante ante Colón de Santa Fe por la fecha 12 de la Primera Nacional . Y uno de los responsable de eso fue Facundo Villarreal , que marcó el gol de empate y se destacó en la remontada que tuvo el equipo de Leonardo Lemos en el complemento.

El chaqueño, que llegó con 13 años desde su provincia natal y se formó íntegramente en el club, tuvo este sábado uno de sus mejores partidos en el Milrayitas y lo coronó con un gol muy importante, el primero que marca con esta camiseta en la segunda categoría del fútbol argentino.

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"La verdad que estoy contento con mi momento, pero sobre todo por el presente del equipo, que es realmente bueno. El gol también fue importante, es algo que celebro, y ojalá que sigan viniendo otro para continuar ayudando a mis compañeros", remarcó Villarreal en diálogo con LPF Play , a minutos de haber terminado el encuentro en el estadio Eduardo Gallardón.

Después del empate 1 a 1 ante Colón de Santa Fe en Lomas , el extremo milrayitas analizó el trámite del encuentro y reconoció que terminó con "un poco de bronca" porque consideró que el equipo podría haberse quedado con un mejor resultado, fundamentalmente por el "buen segundo tiempo" que realizó.

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Por el gol del jugador de Los Andes ante Colón. pic.twitter.com/JKBKF69t9q — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 2, 2026 El empate del Villarreal en Los Andes (Cuenta X Tendencia del Acenso).

"Arrancamos con el pie izquierdo (por el gol de Darío Sarmiento, a los 34 minutos), pero nos pudimos reponer. Y la verdad es que terminamos con un poco de bronca porque lo fuimos a buscar, lo intentamos, y sólo nos faltó llegar al gol. Lo bueno es que seguimos sumando y continuamos arriba en la tabla", remarcó.

En esa línea, sobre las cuestiones a mejorar de cara al partido ante el líder Deportivo Morón, Villarreal dejó en claro que hay aspectos en los que pueden seguir mejorando. "Lo que nos faltó fue estar más finos en los últimos metros, pero estamos conformes. Hicimos un segundo tiempo muy bueno y tuvimos situaciones, pero hay que seguir trabajando en la parte final", destacó.

Cómo quedó Los Andes en la Primera Nacional

Con este empate, el conjunto de Lomas de Zamora acumuló su quinto partido sin conocer la derrota y llegó a las 17 unidades, lo que momentáneamente lo mantiene en la tercera colocación de la Zona A, aunque podría ser superado por Ciudad de Bolívar, Deportivo Madryn y Godoy Cruz si ganan sus partidos de este sábado. Más allá de eso, terminará la jornada en zona de Reducido y lejos de la zona de descenso.