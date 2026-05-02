Alejandra Maglietti contó qué hizo su abuela cuando vio su tapa de Playboy

Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti confesó la insólita reacción que tuvo su abuela luego del primer desnudo que protagonizó la modelo para en la revista Playboy cuando comenzaba su carrera en Buenos Aires, después de ganar popularidad por una comercial de una marca de snacks.

“Fue a hacer un exorcismo a mi casa”, reveló la modelo en el ciclo de streaming Storytime, en Bond Live, donde explicó que en 2007 le habían ofrecido ingresar a la casa de Gran Hermano o hacer una tapa de la revista Playboy.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BONDI LIVE (@bondi_liveok) “Mi viejo dijo ’Entre dos males, eligió el mal menor’. Y me convence de hacer Playboy. Mi familia me da permiso”, relató Alejandra Maglietti antes de contar cuál fue la reacción de su abuela al enterarse.

El furor por la Playboy de Alejandra Maglietti Cuando salió publicada la revista Playboy, Alejandra Maglietti se enteró de que esta se había agotado en toda la provincia de Formosa. Y, si bien con su familia habían intentado ocultarle la noticia a su abuela, ella finalmente se enteró.

Sin título-1 Alejandra Maglietti, en Playboy. “Le escondimos la información durante un montón de tiempo. Cuando la revista llega a Formosa, se agota en dos minutos”, recordó sobre la repercusión que generó. “Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia. Un quilombo de novela”, contó Alejandra Maglietti entre risas.

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