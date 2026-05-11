El anuncio de Netflix que todos los fanáticos de la Casa de Papel estaban esperando

Netflix anunció en la ciudad de Sevilla , en España , que el universo de la serie La casa de papel continuará expandiéndose con nuevos spin-offs, consolidando a la franquicia como una de las producciones internacionales más exitosas y más vistas de la plataforma.

El anuncio se realizó durante un evento especial junto al Río Guadalquivir, con una puesta en escena protagonizada por figuras con los clásicos monos rojos y máscaras de Dalí al ritmo del clásico “Bella Ciao”.

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La presentación también sirvió para confirmar el estreno mundial de la segunda parte de Berlín y la dama del armiño que llegará a Netflix el próximo viernes 15 de mayo.

El éxito de La Casa de Papel

La serie española La casa de papel se convirtió en un furor a partir de una historia de robos meticulosamente planificados por un genio llamado "El Profesor".

Un grupo de delincuentes con nombres de ciudades asalta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y luego el Banco de España, buscando imprimir su propio dinero y resistir al sistema.

image La casa de papel, furor en Netflix.

Según cifras difundidas por Netflix, tres temporadas de La casa de papel siguen entre las series de habla no inglesa más vistas en la historia de la plataforma.

Además, la primera temporada de Berlín fue líder global en su estreno, ingresó al Top 10 en 91 países y acumuló 348 millones de horas reproducidas, equivalentes a 53 millones de visualizaciones.