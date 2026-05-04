Cómo es "El sobrino", la película de Netflix con Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato

El director y el elenco de la nueva película de Netflix.

Netflix anunció el inicio de la producción “El Sobrino”, la nueva película argentina dirigida por Damián Szifron y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Luisana Lopilato, junto a un gran elenco. Esta comedia dramática está producida por K&S Films y por el propio realizador.

La nueva película muestra como un pianista de renombre internacional, en la cima de su carrera, ve tambalear su mundo cuando descubre que su joven sobrino, de apenas nueve años, posee un talento musical que podría superarlo.

Escrita y dirigida por Damián Szifron, cuyo rodaje comenzó en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, relata una historia ambientada en el universo de la música clásica, que lanza a sus protagonistas en un peregrinaje vertiginoso por Buenos Aires, Hamburgo, Londres y Nueva York.

image Leonardo Sbaraglia y Damián Szifron, en la nueva película de Netflix. El elenco de la nueva película de Netflix “El Sobrino” está protagonizada por Leonardo Sbaraglia con Rita Cortese, Luisana Lopilato y Valeria Lois, con la presentación de Luan Adler Fuks. Además, cuenta con las participaciones especiales de Vincent Macaigne y el legendario Franco Nero.

Sobre este nuevo proyecto habló Damián Szifrón: “Empezar un rodaje es una experiencia intensa. Marca el punto en que un importante caudal de ideas visuales y narrativas, largamente conversadas con equipos de artistas y colaboradores, cruzan el umbral de la imaginación y comienzan a transformarse en imágenes y sonidos concretos”

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