Qué dijo El Polaco sobre el video de su hija de 12 años manejando

Se hizo viral en las redes sociales y generó un gran revuelo un video de la hija de El Polaco, de su relación con Valeria Aquino, manejando en la ruta.

El Polaco, Valeria Aquino y Alma.

Las imágenes, compartidas en redes sociales durante Navidad en la cuenta de la propia Valeria Aquino, despertaron indignación en el mundo digital.

Frente a la enorme polémica, El Polaco se refirió al tema a través de un mensaje que fue leído al aire en Puro Show el ciclo de espectáculo de El Trece.

La palabra de El Polaco tras el revuelo en las redes sociales

En su primera respuesta, el músico se mostró ajeno a la situación y aseguró no haber visto el material. “No vi nada, está con su madre”, expresó, marcando distancia del episodio.

“No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, le señalaron, poniendo el foco en la repercusión pública del caso. El Polaco volvió a responder minutos después y reiteró que recién estaba tomando conocimiento de lo ocurrido.

“No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, dejando en claro que la menor se encontraba bajo el cuidado de Valeria Aquino al momento del video.

El Polaco y Alma, la hijo que tuvo con Soledad Aquino.

El Polaco es padre de tres hijas, fruto de distintas relaciones, y en varias oportunidades habló públicamente del vínculo que mantiene con cada una de ellas.

Su hija mayor es Sol, nacida de su relación con Karina. Luego nació Alma, con Valeria Aquino. La menor es Abril, hija de Barby Silenzi.

