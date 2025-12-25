jueves 25 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025
Regalo de Navidad.

La historia detrás del Papá Noel de Banfield que recorre el barrio a bordo de su bicicleta

La joven, Sofia Dimartino decidió este año salir en su medio de transporte favorita con su disfraz de Papá Noel para sorprender a los más chicos en Banfield.

Detrás de esa acción hay una profe de spinning y danza contemporánea de Banfield con ganas de devolver la magia de la Navidad.&nbsp;

La joven de 24 años es profe de spinning de danzas contemporánea y estudia psicología.&nbsp;

Por las calles de Banfield.&nbsp;

Con el objetivo de brindar alegría navideña, Sofía Dimartino (24) decidió subirse a su bicicleta vestida de Papá Noel para recorrer Banfield y repartir regalos a los más chicos del barrio. Si bien es la primera Navidad que lo hace aseguró que le gustaría que se vuelva una tradición porque lo quiere repetir año a año.

La Papá Noel en bicicleta es profesora de spinning, de danzas contemporáneas y estudia psicología. Trabaja en un gym y aseguró que gracias a la danza que tiene que ver mucho con la expresión corporal y la actuación no le resultó difícil ponerse en personaje de Santa.

La emprendedora de Banfield contó que es la primera vez que lleva adelante su proyecto en soledad y lo logró. 
Sobre cómo se le ocurrió comenzar a hacer estos recorridos, explicó: "Fue cuando vi una caravana que hacía en camioneta un Papá Noel que tiraba caramelos y lo que me llamó la atención fue esas sonrisas de los nenes cuando veían pasar ese personaje que nos recuerda a la alegría de la infancia".

Pero Sofía eligió la bicicleta porque explicó que es su medio de transporte favorito ya que va a todos lados a bordo de sus dos ruedas y además siempre fue la Papá Noel en las navidades familiares. "Creo que desde que nací que ando en bici porque me encanta y por eso cuando se me ocurrió esta idea tenía que ser así, a bordo de la bici y fue muy lindo".

La Papá Noel de Banfield salió a las calles gracias al apoyo de la familia

Así es que este año se animó y gracias al apoyo de su familia salió por las calles de Banfield a cumplir aquella idea que, de ahora en más espera poder repetirla todos los años: "Cargue algunos regalos a la bici para repartir y detrás mío fueron mi papá junto a mi hermana en el auto para tocar bocina y de esa manera que los chicos salieran al encuentro de Papá Noel", contó.

Sin dudarlo y con todo listo es que la profe de Banfield decidió salir al ruedo. "El traje de Papá Noel ya lo tenía porque soy la encargada de entregar los regalos todos los años en casa así que fue sólo animarme y fue mágico porque puse un parlante con música mientras hacía el recorrido y fue allí que entendí que la magia de la Navidad sigue intacta cuando los chicos se acercaron para que les entregue un regalo", confesó con mucha emoción por lo logrado.

De ahora en más, la idea es planear bien la salida del próximo año, porque confesó que esta vez fue "un poco improvisada" y a último momento, pero aseguró: "Quiero que esto se convierta en tradición y la próxima va haber más regalos y caramelos".

Sofía siempre ha sido la Papá Noel en las navidades familiares por lo que el traje ya lo tenía.

