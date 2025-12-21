Dolor por la muerte del perro Milo de Banfield que se hizo famoso por sus videos virales

La noticia sobre el fallecimiento de Milo, el perrito de Banfield que se hizo conocido en pandemia por un video viral sobre la cuarentena conmocionó a todos los usuarios de la cuenta @miloanthegirls porque nadie quería leer ese último posteo que subió la familia del golden retriever: "Había cruzado el arco iris".

Con 11 años y dos meses, el perro más conocido de la zona dejó un vacío inmenso en la familia que comenzó a compartir sus aventuras desde las redes. La vida de Milo quedó documentada en esa cuenta que además compartía con sus hermanas felinas.

Cada momento, cada instante y sobre todo esos paseos por Banfield donde Milo junto a su mamá y la hermanita humana de 2 años se topaban con los fans que querían sacarse una foto con el "golden viral" de las redes, van a quedar por siempre en los corazones de quienes lo conocieron personalmente y en los que seguían su cuenta brindando likes en cada foto o video.

Sabrina Neira es la mamá humana de Milo y quien decidió armar la cuenta del golden para que todos sigan cada instante de su vida y, con el corazón lleno de dolor, contó: "Ver toda la gente que le tenía tanto cariño es un mimo al alma, pero estamos destrozados. La gente me manda las fotitos que se sacaban con Milo cuando nos cruzaban paseando en la calle y veo su sonrisa gigante en todas porque le encantaba que lo saluden y acaricien todos".

El triste posteo de la familia de Milo

Miles de mensajes sigue sumando ese último posteo que nadie quiere leer y mucho menos su familia escribir. "No quiero ni puedo encontrar las palabras para escribir esto porque ya no me da el corazón para tanta tristeza, pero siento la responsabilidad de compartir con todos ustedes que amaron tanto a nuestro gordo, que falleció ayer", comenzó escribiendo Milomamá como Sabrina se autonombra siempre en la cuenta de su perrito al que junto a Milopapá (Lucas) le brindaron ese amor de familia que todo animal debería tener.

"No sólo cumplió su propósito, que fue sanarnos y hacernos felices, sino que lo superó con creces, su sonrisa hizo magia en nuestros corazones por 11 años y 2 meses. Fueron 4084 días del amor más puro que existe", dice otro tramo del largo texto que subieron.

El posteo con una imagen de Milo en el mar -que siempre fue uno de los destinos que más disfrutaba- conmovió a todos los que se toparon con la mala noticia, pero cada mensaje abraza, alienta y brinda fuerzas a la familia que termina el texto augurando volver a encontrarse con el rubio con la sonrisa más linda de todo Banfield: "Ojalá algún día nos volvamos a encontrar bebé, te vamos a amar y extrañar toda nuestra vida".

El video que convirtió a Milo en el perro más viral de Banfield

El perro de Banfield nunca será olvidado, quedará en el recuerdo de muchos aquel video viral que todos vieron en las redes y hasta en los medios de comunicación.

Milo fue el protagonista en la cuarentena: el video muestra lo que toda la sociedad tuvo que hacer encerrada en el hogar, sin poder salir sin un permiso. Su posteo sobre los 100 días de cuarentena fue furor, sobre todo en TikTok donde llegó al millón de reproducciones cuando en ese momento Milo tenía 5 años y le encantaba que lo filmen.

El video nació de forma espontánea cuando Milomamá escuchó un audio e imaginó a su golden en cada situación que se relataba. Gracias a esa viralización, comenzaron a llegar llamados de todos los medios y la imagen de Milo salió en el noticiero de Canal 9, en C5n y en el programa Bendita TV, entre otros.

