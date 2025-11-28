Buscan a un automovilista que mató a un perro en Temperley y escapó

Un matrimonio de vecinos de Temperley presenciaron la muerte de un perro atropellado por una camioneta, cuyo conductor se escapó a toda velocidad, hasta ser perdido de vista por los testigos, que tratan de identificarlo por medio de las cámaras de seguridad.

"Lo pasó por arriba de lleno", relató María Eugenia , la mujer que vio como el can no tuvo oportunidad de sobrevivir y murió al quedar debajo de las ruedas del vehículo, durante el terrible episodio ocurrido el pasado jueves sobre la calle General Iriarte al 1500.

Junto a su marido trataron de perseguir al automovilista prófugo , pero fue en vano. Sin embargo, alcanzaron a divisar que manejaba una camioneta Fiorino gris. Ahora necesitan la colaboración de la gente del vecindario, con el aporte de los videos.

Estábamos en la puerta con mi marido, y vimos como el perrito venía cruzando y lo pasaron por encima . El hijo de p... lo vio, pero igual lo pasó por arriba", lamentó la vecina.

"El dueño vive a la vuelta de la casa, y el perrito siempre se le escapaba y venía a jugar con la perrita que tengo yo", contó María Eugenia, que calculó el animal tenía entre un año y medio o dos.

Un perro atropellado por un colectivo

María Eugenia comparó el caso con el del perro atropellado por un colectivo de la línea 543 en Lomas de Zamora, que causó también la indignación de los vecinos al viralizarse el video.

Además, demostró su preocupación ante la actitud de la persona que iba al volante. "Si hizo eso con el pobrecito perrito no me imagino, con una persona, porque literal le paso por arriba de lleno como el colectivero de la 543 que el perrito estaba en la calle", recordó.