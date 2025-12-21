Por la crisis, cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

Los argentinos ya no usan el aguinaldo para invertir por la crisis de empleo y pérdida de poder adquisitivo.

La cantidad de argentinos que destinarán este año el aguinaldo al pago de deudas creció notoriamente respecto a la proporción que lo hacían en 2024, según expuso un relevamiento, en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei, que implica cierre de empresas, desempleo y pérdida del poder adquisitivo.

El análisis de la consultora Focus Market, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reflejó que el 29% de los consultados utilizarán el aguinaldo de diciembre para el pago de deudas, lo que implica 16 puntos porcentuales más que en 2024, cuando optaron por ese fin un 13% de los encuestados.

De esta manera, la utilización del sueldo complementario para cancelar obligaciones pendientes pasa a ocupar el primer lugar entre los diferentes destinos que priorizan los argentinos, cuando el año pasado aparecía en cuarto orden.

El cambio de preferencia se alinea con tendencias observadas en encuestas de mediados de 2025, donde el 31% de los argentinos destinó el aguinaldo de junio a gastos básicos, priorizando la cobertura de necesidades sobre el disfrute.

Además, sostuvieron que “en un contexto de salarios estabilizados, pero insuficientes, el aguinaldo actúa como “salvavidas” para fin de mes, especialmente para la clase media, donde el 53% recurrió a ahorros o deudas en 2025”.

Comparación con el aguinaldo de 2024

Ante este escenario, el director de la consultora, Damián Di Pace indicó que “el aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con un énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas”.

Sobre dicho comportamiento, advirtió que “esta tendencia podría indicar una recuperación incompleta para los hogares medios y bajos, priorizando la estabilidad sobre el crecimiento patrimonial”.

Menos vacaciones en medio de la crisis

Como contraparte de la mayor utilización del aguinaldo al pago de deudas, el reporte reflejó que se produjo una disminución en vacaciones e inversiones, con una merma de 11 puntos porcentuales combinadas ambas opciones.

En este sentido, puntualizó que la caída en vacaciones (de 26% a 19%) indica “una menor disposición al gasto en ocio, posiblemente por un receso laboral limitado en diciembre o incertidumbre económica”.

La inversión en acciones baja del 23% al 19%, “lo que podría reflejar volatilidad en el mercado bursátil o preferencia por opciones más seguras”. En la misma línea, también se redujo la compra de dólares y opciones de ahorro tradicionales.