El 53% de la clase media tuvo que gastar ahorros o endeudarse para llegar a fin de mes

La crisis económica ya se siente en todos los sectores. Las familias llevan a cabo distintas estrategias para cubrir gastos. Advierten un endeudamiento récord.

Por Diario La Unión
Llegar a fin de mes, todo una odisea para la clase media.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH – INDEC) arrojó que el 48% de los hogares tuvo que desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes. No obstante, este porcentaje asciende al 53% en los hogares de ingresos medios.

El estudio detalla que los hogares de familias de clase media se destacaron por recurrir a mecanismos financieros para complementar sus ingresos, a diferencia de los sectores bajos:

Ahorros y Ventas: el 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes. Los deciles medios gastaron más ahorros que otros sectores (40% de los hogares medios lo hizo, frente al 35% del promedio). Además, el 9% de los hogares vendió pertenencias.

Endeudamiento récord: el 25% de los hogares se endeudó (con conocidos o entidades financieras) para llegar a fin de mes. El endeudamiento es la única variable que está peor que 2024, el año pico de la serie.

Deuda con Bancos: el 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con entidades financieras, superando al 12% de los sectores bajos. Esto ocurre en un contexto donde la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, el pico más alto desde que se tiene registro.

El Impacto de los Precios Relativos en la clase media

El informe explica que esta presión sobre la clase media se debe, en parte, al cambio de precios relativos por la quita de subsidios. Los gastos en servicios (agua, gas, electricidad) representaban el 4% de un salario mediano en noviembre de 2023, pero en 2025 pasaron a representar el 11% del mismo salario.

FUENTE: nota.texto7

