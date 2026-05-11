martes 12 de mayo de 2026
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11 de mayo de 2026
Al horno.

Tarifazo: el boleto del tren aumentará un 89% en cinco meses

El tarifazo prevé subas acumulativas del 18% desde mayo, seguido por el 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Tarifazo: el boleto del tren aumentará un 89%.

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La medida comprenderá también al transporte público automotor de jurisdicción nacional y, una vez ratificadas las subas, comenzarán a regir a partir del 26 de mayo.

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La consulta pública estará disponible durante tres días hábiles, de forma abierta, gratuita y transparente, a través del sitio oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/transporte), desde las 12:00 de este lunes 11 de mayo.

La suba en el tren

La propuesta plantea un esquema de cinco etapas consecutivas, con el objetivo de corregir el atraso tarifario. La actualización se da en el marco de la Emergencia Ferroviaria, declarada por el Gobierno. El cronograma ferroviario prevé un incremento inicial del 18% desde mayo, seguido por aumentos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre que al ser subas acumulativas arroja un total de 89%.

El aumento de los colectivos

En el caso de los colectivos nacionales (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), el esquema prevé tres etapas mensuales consecutivas, con incrementos del 2% en mayo, junio y julio.

De este modo, a partir del 26 de mayo, el boleto mínimo pasará de $700 a $714 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social abonarán $321,30. Para los pasajeros con SUBE sin registrar, el valor ascenderá a $1.428 y las siguientes actualizaciones están previstas para el 15 de junio y el 15 de julio, ambas con ajustes del 2%.

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