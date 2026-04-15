Increible: parió sola guiada por la IA y su novio dejó a la bebé en una estación de tren

En las últimas horas una noticia trascendió por lo insólito del hecho: en la estación de tren de Ezpeleta, municipio de Quilmes, hallaron una bebé recién nacida. Luego se supo que una adolescente de 15 años la había concebido completamente sola en su casa, guiada por instrucciones obtenidas a través de ChatGPT (IA).

Por miedo a que su familia descubriera el embarazo que había mantenido en secreto durante meses, la joven se encerró en el baño y buscó ayuda en la inteligencia artificial para tener a su hija.

Un bebé con un destino insólito Después del parto, el novio de la adolescente, otro menor de 16 años, llevó a cabo un plan improvisado. Según informó La Noticia de Quilmes, tomó a la recién nacida y la llevó hasta la estación de Ezpeleta. Allí, abordó a un hombre que pasaba por el lugar y le dijo que acababa de encontrar a la beba abandonada.

Ambos se dirigieron entonces a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del Same trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

El estado de la madre y la bebé Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido. Ante un equipo interdisciplinario, relató cómo atravesó el parto sola. Actualmente, tanto la madre como la beba están fuera de peligro y reciben seguimiento profesional.

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