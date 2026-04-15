miércoles 15 de abril de 2026
Escribinos
15 de abril de 2026
Ocurrió en Quilmes.

Increible: parió sola guiada por la IA y su novio dejó a la bebé en una estación de tren

La joven de 15 años ocultó su embarazo durante meses y tuvo a su bebé en el baño de su casa. Horas más tardes, decidió contar lo ocurrido.

Increible: parió sola guiada por la IA y su novio dejó a la bebé en una estación de tren

Increible: parió sola guiada por la IA y su novio dejó a la bebé en una estación de tren

Por miedo a que su familia descubriera el embarazo que había mantenido en secreto durante meses, la joven se encerró en el baño y buscó ayuda en la inteligencia artificial para tener a su hija.

Lee además
pasco: el recuerdo de la estacion de tren que desaparecio en los 90
SOBRE RIELES

Pasco: el recuerdo de la estación de tren que desapareció en los '90
un hombre fue impactado por el tren en la estacion de lomas
Susto.

Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas

Un bebé con un destino insólito

Después del parto, el novio de la adolescente, otro menor de 16 años, llevó a cabo un plan improvisado. Según informó La Noticia de Quilmes, tomó a la recién nacida y la llevó hasta la estación de Ezpeleta. Allí, abordó a un hombre que pasaba por el lugar y le dijo que acababa de encontrar a la beba abandonada.

Ambos se dirigieron entonces a la comisaría local, donde la policía activó el protocolo de emergencia. Minutos después, una ambulancia del Same trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en Neonatología bajo observación.

El estado de la madre y la bebé

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el hospital y decidió contar la verdad de lo que había ocurrido. Ante un equipo interdisciplinario, relató cómo atravesó el parto sola. Actualmente, tanto la madre como la beba están fuera de peligro y reciben seguimiento profesional.

Temas
Seguí leyendo

Pasco: el recuerdo de la estación de tren que desapareció en los '90

Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas

Telam cumpliría 81 años: la mítica agencia de noticias silenciada por Javier Milei

Indec: la inflación de marzo fue del 3,4% y acumula 9,4% en lo que va del año

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las muestras de apoyo a Osita, la menor víctima de abuso sexual.
Mensaje.

El desahogo de la madre de "Osita" tras la condena por abuso sexual: "Se hizo justicia por ella"