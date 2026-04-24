"¿Por qué no habilitan un vagón más para las bicis?", pregunta una joven que queda ubicada en un espacio mínimo y pegada a la puerta de un tren abarrotado en la estación Lomas de Zamora. Viaja hasta Korn, y sabe que recién en Longchamps el tren empezará a descomprimir un poco. Son las 17.30, hora pico. En el vagón se amalgaman personas con mochilas, bolsas y algunas bicicletas. Otro día de viajar mal en el Tren Roca.

el tren es por tradición el medio de transporte de los sectores populares.

Susto. Tensión en el Tren Roca: un hombre armado tomó de rehén a una pasajera en Temperley

El aumento del volumen de bicicletas a bordo del tren tiene su explicación en el devenir económico (el tren es por tradición el medio de transporte de los sectores populares):

-Constante aumento del valor del colectivo: subió más de 12 veces en poco más de dos años y hoy el mínimo en provincia está en $871,30 (0 a 3km) y $970,63 (3 a 6km).

-Deterioro del poder adquisitivo: los salarios en general cayeron casi 40% desde noviembre del 2023 a febrero de 2026.

En ese escenario, cada vez más personas recurren a la bicicleta como complemento del tren para abaratar costos. La tendencia también impacta en los comercios del rubro. Desde Rodados Chespi lo describen con claridad: la demanda de reparaciones creció tanto que hoy manejan demoras de hasta 20 días. “La gente se está moviendo más en bicicleta que en colectivo. Tenemos mucho trabajo, pero es consecuencia de que no pueden pagar el boleto”, explican.

Las guarderías de bicicletas ubicadas en algunas estaciones de tren están desbordadas: cada vez más gente deja su bici y se toma el tren y el valor de dejarla por el día ronda entre los $1.400 y $1.600.

Trenes cada vez más llenos de bicicletas: qué hay detrás del fenómeno Las guarderías de bicicletas ubicadas en algunas estaciones de tren están desbordadas.

El costo de viajar y vivir mal

Históricamente todos los períodos de crisis económica tienen como efecto un aumento de la violencia social. En el tren se condensan muchas de las problemáticas que se viven en lo cotidiano. Por eso se vuelven cada vez más frecuentes los episodios de riñas y riesgos a bordo. Días atrás trascendió el caso de una toma de rehén en la estación de Temperley y se repiten de forma periódica los suicidios o accidentes viales.

La ausencia de inversión como decisión política del Gobierno nacional termina de conformar un callejón sin salida donde las cantidades de bicicletas son apenas la punta del iceberg. La mirada requiere un análisis más estructural y complejo que aborde las condiciones generales en las que viven las mayorías.