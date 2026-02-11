miércoles 11 de febrero de 2026
Escribinos
11 de febrero de 2026
Incidente.

Susto en Llavallol: así descarrilaba una formación del Tren Roca

Se habían informado problemas técnicos. Luego se supo que el tren se había salido de la vía en las inmediaciones a la estación de Llavallol.

El tren estaba vacío cuando descarriló.
El tren estaba vacío cuando descarriló.
El servicio estuvo interrumpido por el descarrilamiento.

El servicio estuvo interrumpido por el descarrilamiento.

Una formación del Tren Roca descarriló en las inmediaciones de la estación de Llavallol. En las últimas horas se conocieron imágenes del episodio, que afortunadamente no dejó personas heridas.

El martes por la tarde, desde Trenes Argentinos informaron que había “problemas técnicos” en Llavallol que impedían el normal desarrollo del servicio. El ramal Ezeiza tuvo que funcionar en forma limitada entre Plaza Constitución y Llavallol.

Lee además
Una imagen del primer edificio de trenes de Lomas de Zamora en 1870.
Historia.

Revelan una imagen del viejo edificio de trenes de Lomas en 1870
Paro de trenes: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida.
Habrá servicio.

Se levantó el paro de trenes previsto para este jueves

Con el correr de las horas, se supo lo que había pasado. Una formación había descarrilado y quedó estancada en las vías, con lo cual era imposible que siguieran circulando los demás trenes.

Desde la empresa informaron que cuando sucedió el hecho, el tren no estaba llevando pasajeros, por lo cual ningún usuario resultó herido. El inconveniente se solucionó horas después.

Embed

Más problemas técnicos en Llavallol

Este miércoles, cerca de las 16, volvieron a informarse problemas técnicos en Llavallol. El ramal Ezeiza estuvo funcionando con demoras. Pero esta vez, no ocurrió ningún incidente.

Desde Trenes Argentinos le confirmaron a La Unión que había una falla en los aparatos de vías. Si bien retrasó un poco la circulación de los trenes, no hubo necesidad de suspender el servicio.

Temas
Seguí leyendo

Revelan una imagen del viejo edificio de trenes de Lomas en 1870

Se levantó el paro de trenes previsto para este jueves

Una persona fue atropellada por el tren en Lomas y logró sobrevivir

Lomas, Temperley, Llavallol y Turdera, con cortes de agua la próxima semana

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Narela Barreto, la joven oriunda de Banfield.
Misterio.

Caso Narela Barreto: afirman que no hay registro oficial de su muerte en Los Ángeles

Las más leídas

Te Puede Interesar

El canal de streaming Olga sorprendió a su público con una propuesta distinta. 
Impacto.

Sorpresa: qué reconocido conductor llegó a Olga tras la salida de Maxi López y Evelyn Botto