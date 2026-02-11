Susto en Llavallol: así descarrilaba una formación del Tren Roca

El servicio estuvo interrumpido por el descarrilamiento.

Una formación del Tren Roca descarriló en las inmediaciones de la estación de Llavallol . En las últimas horas se conocieron imágenes del episodio, que afortunadamente no dejó personas heridas.

El martes por la tarde, desde Trenes Argentinos informaron que había “problemas técnicos” en Llavallol que impedían el normal desarrollo del servicio. El ramal Ezeiza tuvo que funcionar en forma limitada entre Plaza Constitución y Llavallol .

Con el correr de las horas, se supo lo que había pasado. Una formación había descarrilado y quedó estancada en las vías, con lo cual era imposible que siguieran circulando los demás trenes.

Desde la empresa informaron que cuando sucedió el hecho, el tren no estaba llevando pasajeros , por lo cual ningún usuario resultó herido. El inconveniente se solucionó horas después.

Embed Línea Roca ramal Ezeiza: Limitado entre Plaza Constitución y Llavallol por descarrilo de formación vacia (sin pasajeros) en Llavallol #TrenRoca pic.twitter.com/UktIm4B2ke — (@MascariniMarce) February 10, 2026

Más problemas técnicos en Llavallol

Este miércoles, cerca de las 16, volvieron a informarse problemas técnicos en Llavallol. El ramal Ezeiza estuvo funcionando con demoras. Pero esta vez, no ocurrió ningún incidente.

Desde Trenes Argentinos le confirmaron a La Unión que había una falla en los aparatos de vías. Si bien retrasó un poco la circulación de los trenes, no hubo necesidad de suspender el servicio.