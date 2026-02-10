martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026
Accidente.

Una persona fue atropellada por el tren en Lomas de Zamora y logró sobrevivir

Una formación del Tren Roca que se dirigía a Plaza Constitución embistió a un usuario en la estación de Lomas.

El hecho ocurrió en la estación de Lomas.

Imagen ilustrativa.

El martes comenzó con un terrible accidente que conmocionó a miles de pasajeros que tomaron el tren por la mañana en Lomas. Todo ocurrió poco antes de las 8 de la mañana en el andén 2, donde circula el servicio semirápido.

un hombre fue impactado por el tren en la estacion de lomas
Susto.

Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas
Una imagen del primer edificio de trenes de Lomas de Zamora en 1870.
Historia.

Revelan una imagen del viejo edificio de trenes de Lomas en 1870

Un tren que se dirigía a Plaza Constitución embistió a una persona dentro del andén y hubo que suspender el servicio en forma inmediata. La escena shockeó a los usuarios que esperaban la formación.

Sobrevivió al accidente

Estación de Lomas de Zamora.
Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la persona afectada sobrevivió al impacto y fue rescatada de las vías. Una ambulancia del SAME la trasladó a un hospital para una mejor atención.

Las circunstancias del accidente no quedaron del todo claras, aunque un testigo sostuvo que la persona había intentado cruzar de un andén al otro y en ese momento fue impactada por el tren que ingresaba a la estación.

A causa de este accidente, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley funcionaron con demoras y tuvieron que circular por vías alternativas. Cerca de las 10 de la mañana, el servicio se normalizó.

