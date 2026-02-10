Una persona fue atropellada por el tren en Lomas de Zamora y logró sobrevivir

Una persona fue atropellada por una formación del Tren Roca en la estación de Lomas de Zamora . Pudo sobrevivir y tuvieron que llevarla al hospital.

El martes comenzó con un terrible accidente que conmocionó a miles de pasajeros que tomaron el tren por la mañana en Lomas. Todo ocurrió poco antes de las 8 de la mañana en el andén 2, donde circula el servicio semirápido.

Susto. Un hombre fue impactado por el tren en la estación de Lomas

Un tren que se dirigía a Plaza Constitución embistió a una persona dentro del andén y hubo que suspender el servicio en forma inmediata. La escena shockeó a los usuarios que esperaban la formación.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , la persona afectada sobrevivió al impacto y fue rescatada de las vías. Una ambulancia del SAME la trasladó a un hospital para una mejor atención.

Las circunstancias del accidente no quedaron del todo claras, aunque un testigo sostuvo que la persona había intentado cruzar de un andén al otro y en ese momento fue impactada por el tren que ingresaba a la estación.

A causa de este accidente, los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley funcionaron con demoras y tuvieron que circular por vías alternativas. Cerca de las 10 de la mañana, el servicio se normalizó.