Intensifican en Lomas la campaña de prevención contra el dengue con recorridas por los barrios

En la campaña de prevención contra el dengue, los vecinos son protagonistas.

Con el calor y la humedad, típicos del verano y potenciados por el cambio climático, se acelera el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue . Esto significa que se reduce el tiempo de eclosión de los huevos a siete días, aumenta la frecuencia de picaduras y aceleran la replicación del virus en el mosquito. Por eso, además de las tareas de fumigación, es clave la prevención, donde los vecinos de Lomas de Zamora son protagonistas.

El Municipio de Lomas tiene un rol activo en este sentido. Personal recorre los barrios para hablar con los vecinos y pedirle tres cosas importantes que deben hacer para evitar la proliferación del mosquito:

Estos días, estuvieron recorriendo Villa Galicia , en Lomas Este, donde tuvieron muy buena recepción de los vecinos.

Para que más vecinos de Lomas de Zamora estén protegidos contra el dengue , el Municipio sumó nuevos lugares de vacunación gratuita y sin inscripción previa .

Recorren los barrios de Lomas de Zamora para hablar con los vecinos sobre el dengue.

La vacuna está indicada para personas de entre 15 y 59 años que hayan tenido o no dengue. Sin necesidad de sacar turno, pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15, y los sábados, de 8 a 12, al HDI Banfield (Cochabamba 922) y al HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002).

También vacunan contra el dengue de lunes a viernes, de 8 a 15, en el CIS Santa Marta (Voltaire 1650), CIS San Martín (Anchoris 3338) y CIS Budge (Quesada y Campoamor). Mientras que en el CIS Santa Catalina (Mercuri, entre Santa Fe y Milán) aplican las dosis de lunes a viernes, de 8 a 13.

Es importante saber que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas.