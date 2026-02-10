Lomas: colocan árboles y herbáceas nativas en la renovada Peatonal Laprida

Paseo Laprida es el nombre del proyecto que se lleva adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de embellecer y modernizar toda la peatonal para que sea más cómoda, segura y amigable con el ambiente.

Más moderna, verde y segura. Sigue la renovación de la Peatonal Laprida, la calle más popular de Lomas de Zamora

En estos días se vienen desarrollando los canteros y se colocaron algunos de los árboles que le darán la impronta ambiental y natural al Paseo. Además, las cuadrillas están avanzando en la colocación del nuevo piso.

A lo largo de la peatonal, en sus 400 metros, se van a colocar 2 mil metros de nuevas veredas, 510 metros cuadrados de vegetación, más de 25 árboles, nuevas luminarias, cámaras de seguridad, mobiliario urbano, pérgolas, bebederos, bicicleteros, cestos y contenedores. Para no cerrar el acceso a los locales comerciales y gastronómicos durante el verano, la obra se está haciendo por etapas. En estos momentos, las cuadrillas trabajan en los cruces de Laprida con Meeks y la estación (República del Líbano).

Con las obras, también se buscará mejorar el ingreso de ambulancias, patrulleros y los bomberos a la peatonal.

Con los árboles y herbáceas nativas se buscará absorber mejor el agua y bajar la temperatura.

Para acompañar la actividad comercial de Lomas de Zamora

Uno de los propósitos de la remodelación es impulsar la actividad comercial de una peatonal que tiene múltiples locales de diferentes rubros. "Estoy contento porque la verdad que hacía falta una renovación y toda mejora es bienvenida porque va a quedar muy linda y va a servir para los vecinos y también para los comercios", celebró Darío, de Calzados Fan.

"La verdad que era algo que lo estábamos esperando todos los comerciantes y vecinos de Lomas así que estoy muy agradecido por esta obra que nos va a venir bien a todos", indicó Sebastián, de la Zapatería Luciano.