Los Bomberos de Lomas rescataron a un gato que no podía bajar de un poste de luz

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora acudieron, ayer por la noche, a un nuevo salvamento animal : en esta ocasión, se trató del rescate en altura de un gato, que se encontraba alojado en un poste de luz, sin poder bajar. Afortunadamente, el gato fue rescatado sin inconvenientes y entregado a su dueña en medio de una ovación de los vecinos.

Alrededor de las 20.50, una unidad con cinco bomberos se desplazó hasta la calle Soler al 1100 ( Temperley ) con motivo del salvamento de un felino que se encontraba en un poste, a varios metros de altura, siendo una posición inaccesible para los vecinos.

El gato se encontraba acostado en un enrejado que protege una alarma vecinal, inmóvil e incapacitado de bajar por sus propios medios. Al llegar al lugar, los bomberos divisaron al felino y rápidamente colocaron una escalera para llegar hasta su posición.

Las imágenes , compartidas en la cuenta oficial de Instagram de los Bomberos Voluntarios de Lomas , muestran cómo uno de los bomberos se encargó de subir hasta quedar a la par del gato y, con una manta, sujetarlo para luego iniciar el descenso, todo supervisado por sus compañeros ubicados en suelo firme.

Una vez salvado el gato, el animal fue devuelto a los brazos de su dueña. Paralelamente, los vecinos que fueron testigos del trabajo de los bomberos aplaudieron el accionar de los integrantes del cuerpo activo que acudieron a esta nueva misión.

Cuando las sirenas suelen anunciar urgencias mayores, esta vez la noche de Lomas se iluminó con un final feliz. El gato volvió sano y salvo a los brazos de su dueña y los Bomberos Voluntarios, una vez más, demostraron que su vocación va más allá de apagar incendios: también salvan vidas, humanas y animales.