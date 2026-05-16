El polémico video de la mamá de Daniela Celis contra Thiago Medina

Thiago Medina y Daniela Celis está separados desde hace un tiempo. De todos modos, los dos ex Gran Hermano mantienen una relación de familia por las hijas que tienen en común pero ahora salió a la luz un episodio polémico.

Según un polémico video que se hizo viral en las redes sociales, todo indica que la relación de Thiago Medina con su exsuegra, Silvia, no es la mejor.

Según un video que compartió la mamá de Daniela Celis, ella estaba con sus nietas y Thiago Medina fue a buscarlas para llevarlas a la plaza, a jugar. Sin embargo, y pese a que él es el papá, le sugirió que no lo haga.

Polémica por el video de Thiago Medina

Según un polémico video que se hizo viral en las redes sociales, todo indica que la relación de Thiago Medina con su exsuegra, Silvia, no es la mejor.Según un video que compartió la mamá de Daniela Celis, ella estaba con sus nietas y Thiago Medina fue a buscarlas para llevarlas a la plaza, a jugar. Sin embargo, y pese a que él es el papá, le sugirió que no lo haga.

Daniela Celis y Thiago Medina, en familia. Daniela Celis y Thiago Medina, antes de la separación.

Silvia filmó mientras al ex Gran Hermano estaba yéndose con las nenas para luego escribir: “Le digo que no es hora de ir a la plaza. 18.30, nublado, frío, pero se las lleva igual. ¿Qué opinan? ¿O soy yo la equivocada?”.

El de la mamá de Daniela Celis video fue replicado en la cuenta de LAM en X, donde se hizo viral y generó polémica en las redes sociales