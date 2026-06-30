Lomas de Zamora tendrá un nuevo Congreso de la Comunidad con propuestas para el futuro

Lomas de Zamora tendrá su tercer Congreso de la Comunidad , una iniciativa del Municipio para que vecinos propongan ideas y proyectos que luego pueden convertirse en programas y actividades a nivel local .

El congreso se realizará el sábado 12 de septiembre, a las 9, en el Parque de Lomas de Zamora ubicado sobre Molina Arrotea y Las Lilas . Allí habrá 18 comisiones sobre Cultura; Educación; Salud; Deportes; Ambiente; Discapacidad; Personas Adultas Mayores; Mujeres, Géneros y Diversidades; Comunidades Migrantes; Producción, Trabajo y Comercio; Políticas Sociales y Derechos Humanos; Seguridad y Justicia; Innovación y Tecnología; Participación de niños y niñas; Juventud; Ordenamiento territorial, infraestructura y urbanismo; Clubes de Barrio; y Comunidades de Fe.

Cada comisión tendrá moderadores, referentes y un observador que apuntará las ideas y conclusiones que luego serán leídas en el cierre del Congreso que se desarrollará en el Microestadio.

Una de las novedades de este año es que habrá 14 Precongresos Territoriales que se desarrollarán del 1 al 18 de agosto en cada uno de los barrios para que los vecinos tengan un primer acercamiento y puedan identificar problemas y necesidades en conjunto.

Por su parte, del 21 al 31 de agosto habrá 18 Precongresos Temáticos para intercambiar experiencias y empezar a definir los proyectos que se presentarán en cada una de las comisiones. Para formar parte del Congreso de la Comunidad, los vecinos tienen que anotarse en la web del Municipio.

Un encuentro con una masiva convocatoria en Lomas de Zamora

El Congreso de la Comunidad convocó el año pasado a más de 5 mil vecinos que colaboraron en la construcción del Plan de Gobierno 2026. Dentro de la comisión de Ambiente, por ejemplo, una de las iniciativas que se propuso fue hacer un Censo del arbolado urbano para el diagnóstico, la planificación y el fortalecimiento de la infraestructura verde. Esta idea ya se puso en marcha a través de un trabajo en colaboración con la Facultad de Agronomía de la UBA.

Mientras que en la comisión de Educación se acordó diversificar las prácticas profesionalizantes para estudiantes de distintos niveles y modalidades, robustecer las políticas de alfabetización y multiplicar experiencias de lectura y oralidad. En la web del Municipio hay más detalles sobre las iniciativas de cada una de las comisiones.