Más calles renovadas en Lomas de Zamora: por dónde avanzan las obras de bacheo

Las obras de infraestructura siguen llegando a los barrios de Lomas de Zamora , donde el Municipio se encarga de arreglar calles y avenidas para mejorar el tránsito y la seguridad vial .

Los bacheos con hormigón permiten extender la vida útil de las calles, hacerlas más resistentes y generar una circulación más fluida tanto para vehículos como el transporte público . En los últimos días arrancaron los trabajos sobre más de 300 metros cuadrados de El Rosedal, entre Luzuriaga y Friedrichs, perteneciente a la localidad de Llavallol .

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Los bacheos con hormigón hacen que las calles sean más resistentes.

Mientras que en el cruce de Madrid y Garibaldi, en el límite de Parque Barón y Llavallol , las reparaciones abarcan más de 300 metros. Otro frente destacado tiene lugar en Santa Catalina sobre 600 metros de la calle Diagonal 61 y en la zona de Lomas hay bacheo en Portela, entre Santa Fe y Belelli, como también en Pellegrini y Portela.

Arreglos claves en Banfield y San José

En la Avenida Alsina, una de las más importantes de Banfield, están repavimentando sectores que estaban deteriorados. Ya se completó el tramo que va desde Malabia hasta Gallo en dirección a Provincia, y ahora llevan a cabo arreglos sobre el sentido contrario (mano a Capital).

Las obras continuarán en distintos puntos de Lomas de Zamora y Temperley para seguir mejorando el tránsito en la avenida por la que circulan cientos de vehículos y varias líneas de colectivos (74, 79, 160, 266 y 278).

repavimentacion alsina Repavimentación de la Avenida Alsina, en Banfield.

Por su parte, en San José están haciendo bacheos a lo largo de 12 cuadras de Caaguazú. Las acciones comenzaron en el cruce con Lynch y avanzarán progresivamente hasta llegar a la Avenida Eva Perón.

Trabajos especiales en calles empedradas

En Lomas hay un montón de calles empedradas que le dan una belleza y valor especial a los barrios. Para garantizar su conservación, el Municipio está haciendo obras de bacheo granítico a través del programa Adoquinadores de la Comunidad.

Actualmente hay arreglos sobre 5 cuadras Manuel Castro, entre Capello y Rodríguez Peña. Y anteriormente trabajaron a lo largo de 8 cuadras de San Martín, desde Uriarte a Larroque. El proceso incluye etapas de limpieza, nivelación, aplicación de cemento y reutilización del material existente, asegurando una intervención respetuosa con el entorno urbano.

El programa también llegó a las calles Alvear, Aráoz, Almafuerte, Azara, Boedo, Rodríguez Peña, Lucio V. López, Ángel Gallardo, Bernardo de Yrigoyen, Quintana, José María Paz, España, Pringles, 25 de Mayo, Vago, Espora, Esmeralda, Rivadavia, Pueyrredón, Medrano y Viamonte.