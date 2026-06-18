jueves 18 de junio de 2026
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18 de junio de 2026
¡Viva la Patria!

Más de 2.500 estudiantes de Lomas hicieron la Promesa a la Bandera en la Plaza Grigera

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el acto por el Día de la Bandera junto a los alumnos de escuelas primarias.

Federico Otermín encabezó la Promesa a la Bandera junto a más de 2.500 estudiantes de Lomas

Federico Otermín encabezó la Promesa a la Bandera junto a más de 2.500 estudiantes de Lomas

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezó el acto por el Día de la Bandera en la Plaza Grigera, donde más de 2.500 estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial prometieron lealtad a la insignia patria.

“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano para que esté presente en nuestro día a día y hoy más que nunca en una nueva ilusión mundialista”, expresó Otermín.

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Estuvieron presentes junto al jefe comunal, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; la Jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; la secretaria General, Aldana Scillama; el secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato, docentes, directivos y familias.

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Más de 2.500 estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial prometieron lealtad a la insignia patria.

Más de 2.500 estudiantes de escuelas primarias públicas, colegios privados y escuelas de gestión especial prometieron lealtad a la insignia patria.

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“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano”, expresó Otermín.

“En el Gobierno de la Comunidad queremos sembrar el amor por la Patria que nos legó Manuel Belgrano”, expresó Otermín.

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El Intendente reflexionó con los estudiantes sobre lo que implica en la vida cotidiana la promesa de lealtad a la bandera.

El Intendente reflexionó con los estudiantes sobre lo que implica en la vida cotidiana la promesa de lealtad a la bandera.

La importancia de jurar a la Patria

En el marco de la jornada, el Intendente, acompañado de abanderados y abanderadas de instituciones presentes, reflexionó con los estudiantes sobre lo que implica en la vida cotidiana la promesa de lealtad a la bandera: “Significa ser leales a nuestro país, a nuestras familias, a nuestras mamás, papás, abuelos, compañeritos, seños, ser buenos entre nosotros y, sobre todo, tener fe en que vamos a poder construir un futuro mejor y ser felices si lo hacemos en comunidad”.

Del acto también participaron los Veteranos de Malvinas, Bomberos Voluntarios y la Asociación Belgraniana, entre otras instituciones, y la artista Micaela Sancho, cantante, violinista y compositora de Lomas de Zamora, quien fue la encargada de entonar el Himno nacional argentino.

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