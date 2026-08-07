Finde en Lomas de Zamora: Los Cafres, un homenaje al Indio Solari y Adrián Berra

Este fin de semana los espacios de Lomas de Zamora tendrán música en vivo a Los Cafres, Adrián, Berra, Perro Indio, Ale Cardozo y un tributo al Indio Solari, junto con una obra dirigida por Diego Reinhold y otras propuestas en escena.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 Ale Cardozo presenta "El legado", una noche cargada de música en vivo junto a amigos y artistas invitados de lujo.

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El sábado a las 21 el Ensamble Sur cumple 10 años y lo celebra en comunidad y el domingo a las 20 La Budg Band cumple 7 años en escena y lo festeja a lo grande.

En Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350, el viernes a las 21 se arma el “Fiestone”, con La Banda Inoxidable, Canciones & Almas y Botellas . El sábado será el turno de las canciones de Adrián Berra.

“Períodos”, una obra de Agustín Casais, irrumpe en escena los sábados a las 21.30 en el Teatro Horizonte de Lomas de Zamora, Hipólito Yrigoyen 9437.

“Mi amiga y yo”, la comedia con dirección de Diego Reinhold con Sebastián Presta y Josefina Scaglione, se presenta el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

El Festival “Indio Eterno”, en una noche con un homenaje al Indio Solari, 100% ricotera y de puro rock & roll, se arma el sábado desde las 21 en El Refugio de Banfield, Maipú 380.

Más música en vivo

Los Cafres, la legendaria banda que lleva más de tres décadas en la escena del reggae argentino, presentará sus grandes clásicos el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado a las 20 llega “Rock Identidad Cultural”, un espectáculo educativo que narra 30 años de historia argentina a través del rock y sus canciones más emblemáticas.

En El Padilla de Temperley, Meeks 1058, el sábado a las 20 llega a la región la banda Perro Indio para sonar en vivo con todos sus clásicos.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley el sábado a las 22 habrá música en vivo con un tributo a Ricky Martín y Luis Miguel y el sábado será el torno de los covers de La Banda de Garage.

El Teatro Kabeza, con sus clásicos personajes y su picante humor, regresa a escena el viernes a las 22 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.