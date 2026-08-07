Los Andes y el problema de la baja de Mauricio Asenjo: por qué siente su ausencia

Mauricio Asenjo es la principal figura que tiene Los Andes . A fuerza de goles y buenas actuaciones, se convirtió en un pilar del Milrayitas y cada vez que se ausenta -ya sea por lesión o sanciones- el equipo lo siente. Y los números son claros: sin él en cancha, el elenco de Lomas de Zamora ganó apenas un partido.

Desde su llegada a principio de la temporada pasada de la Primera Nacional , Asenjo se transformó en un baluarte en el 11 inicial de Leonardo Lemos . Entre goles y asistencias, participó en 15 de los 47 goles que anotó el equipo en un año y medio: participó directamente en más de casi un tercio (31.91%) de la producción ofensiva durante este período.

Todo definido. Así será el operativo policial del partido entre Los Andes y Ferro

Hasta el momento, el delantero surgido de las divisiones inferiores de Banfield convirtió 13 goles y brindó dos asistencias con la camiseta del Milrayitas, lo que lo consolidó como uno de los grandes líderes de Los Andes . Por eso, cuando se ausenta, el equipo se resiente, y mucho.

Una recopilación realizada por el periodista Nicolás Sansivero lo marca a la perfección: el delantero se ausentó en ocho partidos entre 2025 y 2026 y de esos compromisos el equipo ganó apenas uno, acumulando en el resto dos empates y cinco derrotas.

Sin embargo, el dato más sensible pasa por la cantidad de goles que convirtió el equipo sin Asenjo en cancha: Los Andes anotó apenas dos goles (uno lo hizo Guillermo Pereira, de penal, y el otro lo anotó Facundo Villarreal) y en seis encuentros terminó sin poder romper el cero.

Los Andes 2025-26 sin Mauricio Asenjo.

8 partidos.

1 victoria.

2 empates.

5 derrotas.

2 goles a favor.

8 goles en contra. pic.twitter.com/RxZdDAPUBO — Nico Sansivero (@NicoSansivero) August 6, 2026

El único partido en el que logró festejar fue en la victoria por 1 a 0 ante Alvarado en Lomas gracias al gol de Pereira de penal, mientras que los dos empates fueron los siguientes: 0 a 0 ante Colegiales (2025) y 1 a 1 ante Colón de Santa Fe (2026). Los demás partidos terminaron en derrota: 0-1 Rosario Central (Copa Argentina), 0-1 Ferro, 0-3 All Boys, 0-1 Almirante Brown y 0-1 Central Norte.

Ante Ferro, otra vez sin Asenjo

El delantero, que fue una baja sensible en la caída del domingo en Salta, tampoco podrá estar en el compromiso de este domingo, a partir de las 14, ante el Verdolaga en el estadio Eduardo Gallardón, ya que debe una fecha de suspensión.

Asenjo recibió la décima amarilla en el cruce entre Los Andes y Deportivo Madryn.

Asenjo llegó a las 10 amonestaciones en el partido ante Deportivo Madryn y de acuerdo a lo que marca el reglamento, tiene que cumplir una suspensión de dos fechas. Por eso, tampoco podrá jugar ante Ferro. Y de cara a lo que viene, también deberá cuidarse: si acumula cinco amarillas más, tendrá un castigo por tres partidos.