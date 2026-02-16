Thiago Medina la llenó de regalos a Daniela Celis en San Valentín, pero aclararon que son ex

No están juntos como pareja, pero Thiago Medina quiso agasajar a la mamá de sus hijas.

Globos, golosinas, snacks, un oso enorme y muchas flores fueron parte de la imagen que mostró la ex Gran Hermano, Daniela Celis en el Día de los Enamorados con la aclaración que el enorme obsequio fue de Thiago Medina, su ex y papá de las gemelas Aimé y Laia.

A pesar que Celis siempre se encarga de aclarar que no están juntos como pareja, en el mismo posteo de San Valentín escribió: "Sí, somos ex. Pero por siempre compañeros de vida".

El gesto romántico de Thiago revolucionó a los seguidores de la ex pareja que ha sido una de las más intensas cuando comenzaron la relación en la casa de Gran Hermano. Junto a la imagen del regalazo, Daniela también destacó en el mismo posteo: "Siento que estoy promocionando muchas marcas gratis, pero imaginate tenerlo de novio?" se preguntó la influencer.

El regalo de Thiago también se hace público en medio de los rumores que la vinculaban a Daniela sentimentalmente con Grego Rossello, algo que ella misma se encargó de desmentir: “Grego es un compañero de trabajo, hacemos juntos el stream de Telefe”, explicó en medio de una entrevista que dio al programa Puro Show en El Trece.

Y explicó su presente con una frase: “Yo tengo una filosofía de vida: donde como no cago. Cuido mucho mi trabajo y a mis compañeros. Ahora soy otra, mi vida cambió, ya tengo 30 años”. En tanto, el regalo del papá de sus niñas volvió a dejar en claro que, aunque el amor de pareja terminó, el vínculo entre ellos sigue más fuerte que nunca para mantener intacta a la familia. La sorprendente foto del regalo que le hizo Thiago Medina a Daniela Celis el-regalo-thiago-medina-daniela-celis El amor de familia está intacto entre ellos.

