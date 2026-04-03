Festejan la Pascua en Lomas con actividades en plazas y parques

En el marco de la Semana Santa y la Pascua , este sábado habrá actividades recreativas gratuitas organizadas por el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora .

Pascuas en Comunidad es el nombre de la propuesta que se llevará a cabo en el horario de 15 a 18 en el Parque Albertina (Homero 2601), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302), Plaza Turner de Budge (Cipolletti y Claudio de Alas), Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Plaza Santa Marta (Tavano 1602), Parque Santa Catalina (Manuela Pedraza y Soldado Brito), Parque San José (Caaguazú 753) y en el CGM Lamadrid (Newton 4171) .

A cargo de la diócesis. Semana Santa en Lomas: así es el cronograma de misas y celebraciones

En cada uno de estos lugares se desarrollarán espectáculos infantiles y la presentación de artistas en vivo para que los vecinos y familias compartan una tarde de juegos, música y alegría.

Mientras que este domingo, a partir de las 19, en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen y Sáenz) se realizará la Misa de Resurrección a cargo del obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones . Se espera una importante convocatoria para este encuentro organizado por el Municipio junto a la Diócesis local.

Siguen las misas y celebraciones por Semana Santa en Lomas

Este sábado habrá Vigilias de Pascuas a las 19.30 en la Capilla Nuestra Señora de Caacupé en Fiorito (Calingasta 274); a las 20 en la Catedral Nuestra Señora de la Paz (Sáenz 438); y otra también a las 20 en la Parroquia María Auxiliadora de Lomas (Bustamante 1530).

Y durante el domingo de Pascua habrá misas a las 9 y a las 11 en la Catedral Nuestra Señora de la Paz para luego dar paso a la Misa de Resurrección en la Grigera.