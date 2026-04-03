domingo 05 de abril de 2026
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3 de abril de 2026
Desde el Municipio.

Festejan la Pascua en Lomas con actividades en plazas y parques

Este sábado habrá espectáculos infantiles y shows de música en distintos barrios. Mientras que el domingo realizarán una misa en la Plaza Grigera.

Pascuas en Comunidad se realizará este sábado en espacios públicos de Lomas.

Pascuas en Comunidad se realizará este sábado en espacios públicos de Lomas.

En el marco de la Semana Santa y la Pascua, este sábado habrá actividades recreativas gratuitas organizadas por el Municipio en espacios públicos de Lomas de Zamora.

Pascuas en Comunidad es el nombre de la propuesta que se llevará a cabo en el horario de 15 a 18 en el Parque Albertina (Homero 2601), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302), Plaza Turner de Budge (Cipolletti y Claudio de Alas), Parque Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Plaza Santa Marta (Tavano 1602), Parque Santa Catalina (Manuela Pedraza y Soldado Brito), Parque San José (Caaguazú 753) y en el CGM Lamadrid (Newton 4171).

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Vecinos y familias disfrutarán de espectáculos infantiles, shows de música y actividades recreativas.

Vecinos y familias disfrutarán de espectáculos infantiles, shows de música y actividades recreativas.

En cada uno de estos lugares se desarrollarán espectáculos infantiles y la presentación de artistas en vivo para que los vecinos y familias compartan una tarde de juegos, música y alegría.

Mientras que este domingo, a partir de las 19, en la Plaza Grigera (Hipólito Yrigoyen y Sáenz) se realizará la Misa de Resurrección a cargo del obispo de Lomas, monseñor Jorge Lugones. Se espera una importante convocatoria para este encuentro organizado por el Municipio junto a la Diócesis local.

Siguen las misas y celebraciones por Semana Santa en Lomas

Este sábado habrá Vigilias de Pascuas a las 19.30 en la Capilla Nuestra Señora de Caacupé en Fiorito (Calingasta 274); a las 20 en la Catedral Nuestra Señora de la Paz (Sáenz 438); y otra también a las 20 en la Parroquia María Auxiliadora de Lomas (Bustamante 1530).

Y durante el domingo de Pascua habrá misas a las 9 y a las 11 en la Catedral Nuestra Señora de la Paz para luego dar paso a la Misa de Resurrección en la Grigera.

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