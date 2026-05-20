Newell's quiere a Ignacio Abraham y Banfield espera una oferta formal

Ignacio Abraham fue uno de los destacados de Banfield durante el Torneo Apertura y su nombre despierta el interés de varios clubes. Uno de ellos es Newell's , que analiza la posibilidad de contratarlo en el próximo mercado de pases para potenciar su plantel. Sin embargo, hasta el momento, no llegó ninguna oferta formal al "Taladro".

De acuerdo a la información publicada por varios medios rosarinos, el lateral izquierdo es uno de los apuntados por Frank Kudelka con miras a lo que resta de la temporada de la Liga Profesional . El buen nivel del cordobés lo sucede al ex DT de Lanús y por eso las dirigencia de la Lepra comenzó a trabajar con la intención de sumarlo a sus filas.

Abraham tiene contrato hasta diciembre del 2028 con Banfield . Además, a principio de año, el club compró el 50% de su pase. Por eso, para avanzar en la negociación, el conjunto de Rosario debe negociar con la dirigencia que encabeza Matías Mariotto y eso, hasta el momento, no sucedió.

El interés es real, Newell's se quiere reforzar con el defensor del "Albiverde" de cara al Torneo Clausura, pero todavía no acercó una propuesta formal a las oficinas de Peña y Arenales, solamente realizó un sondeo para averiguar condiciones. Igualmente, como todavía no abrió el mercado de pases, el ofrecimiento podría llegar en los próximas semanas.

Ignacio abraham

En Banfield, Abraham acumula 41 partidos, no convirtió goles y brindó cuatro asistencias, ganándose un lugar con el paso de los partidos. Y eso lo consolidó este año, ya que fue uno de los pilares del equipo de Pedro Troglio en el Torneo Apertura, a tal punto que cerró el semestre con asistencia perfecta: fue titular en los 16 partidos del torneo y en todos completó los 90 minutos, dando cuatro pases de gol en el semestre.

Horas claves para definir la deuda que Banfield tiene con el plantel

La situación entre los futbolistas y la dirigencia del Taladro no se encuentra en su mejor momento. Con una deuda de dos semanas, que se suma la lucha que vienen teniendo por este motivo desde el año pasado, el desgaste llevó la situación a un punto límite y los jugadores tomaron una decisión: si este jueves, 20 de mayo, la deuda no está cancelada o refinanciada con garantías, acudirán de forma masiva a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) para iniciar acciones legales y exigir la libertad de acción.

Por eso, los clubes interesados en los futbolistas de Banfield, entre ellos Newell's, estarán atentos a esta situación para determinar los pasos a seguir. Banfield, por su parte, buscará resolver esta cuestión, como también el tema de las inhibiciones, para poder trabajar enfocado en lo que respecta al mercado de pases para potenciar el plantel con miras al Torneo Clausura.