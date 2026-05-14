Banfield recupera después de 18 meses los ingresos por derechos de televisación

Banfield respira aliviado tras resolver uno de sus mayores problemas económicos. Tras un año y medio sin percibir ingresos por la televisión, el tesorero de la institución, Marcelo Nogues, confirmó que el club volvió a cobrar este mes la totalidad de la cuota correspondiente a la televisación de la Liga Profesional.

En diálogo con el programa Muy Banfield , el directivo detalló el impacto de este logro financiero y las dificultades que debió afrontar la actual comisión directiva desde que asumió el cargo.

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El presidente Matías Mariotto había anunciado en varias oportunidades que la situación financiera del club no era la adecuada en sus inicios. Con atrasos en los sueldos al plantel, cuerpo técnico y empleados del club, el mandamás de la institución del sur asumió el difícil compromiso de poner las cuentas al día.

Por su parte, el tesorero Marcelo Nogues explicó que la falta de cobro obedeció a la utilización anticipada de los recursos por parte de la conducción anterior. "Nos encontramos con una deuda gigantesca. La gestión pasada había pedido adelantos de los derechos de televisión equivalentes a 18 meses", puntualizó durante la entrevista.

Esta situación privó al Taladro de una de sus fuentes de financiamiento más importantes -estimada en alrededor de $300 millones mensuales-, lo que desató una severa crisis interna. "Durante todo este tiempo tuvimos que gobernar sin ese flujo de caja indispensable, lo que nos generó cheques rechazados, deudas con el plantel y retrasos con proveedores", reconoció Nogues.

Embed DESPUES DE 18 MESES : #BANFIELD RECUPERA LOS DERECHOS DE TV



Marcelo Nogues Tesorero confirmó en Muy Banfield que el club recuperó ese ingreso tras avanzar en el pago de una deuda pendiente.



El dinero ingresará progresivamente para cubrir necesidades urgentes. pic.twitter.com/lksCiOgOwI — % (@100BANFIELD) May 14, 2026

Cuentas en orden y plan de pagos

La regularización del cobro marca un punto de inflexión para el saneamiento económico de Banfield. Al terminarse el período de retención que aplicaba la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para saldar los adelantos cobrados previamente, el dinero comenzó a ingresar nuevamente de forma directa a las arcas de la institución.

"Este mes volvimos a cobrar el 100% de la televisión", celebró Nogues en Muy Banfield, aunque aclaró que los fondos ya tienen destinos urgentes asignados.

El tesorero remarcó que la prioridad absoluta de la comisión directiva será "poner al día las obligaciones corrientes, normalizar los pagos atrasados con los empleados del club y estabilizar los sueldos del plantel profesional" para garantizar la tranquilidad institucional.

Con el principal motor de ingresos recuperado, Banfield cierra una etapa de extrema austeridad y asfixia financiera, apostando ahora a una administración previsible que le permita enfocarse plenamente en el plano futbolístico. De esta manera, buscará concretar la continuidad de Pedro Troglio para el próximo semestre en el afán de conformar un plantel competitivo para lo que viene.

Cronología del corte y orígen de la pérdida de los derechos de televisión en Banfield

Antes de dejar el mando en octubre de 2024, la comisión directiva saliente de Eduardo Spinosa solicitó y consumió de manera anticipada 18 meses de adelantos financieros. Esos ingresos futuros fueron colocados y retenidos bajo la estructura del fideicomiso "Reconstrucción Banfileña". Esto se hizo para dar garantía de cobro a acreedores privados y prestamistas del club.

Como consecuencia directa, la nueva conducción encabezada por Matías Mariotto gobernó la institución desde octubre de 2024 hasta abril de 2026 sin percibir un solo peso de la cuota mensual de la televisión de la Liga Profesional. El flujo de dinero recién comenzó a restablecerse progresivamente a partir de mayo de este año.

Desde la tesorería aclararon que el dinero recuperado no se utilizará para grandes inversiones ni refuerzos extravagantes. La prioridad absoluta de la dirigencia será normalizar las obligaciones corrientes acumuladas durante los 18 meses de sequía, estabilizar los sueldos de los empleados de la institución y sanear las deudas del plantel profesional para devolverle al club la previsibilidad económica perdida.