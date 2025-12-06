Pedro Troglio renovó su contrato con Banfield: los acuerdos del nuevo vínculo

Después de varias idas y venidas, Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield durante el 2026. A pesar de los rumores que lo daban cerca de no continuar, el director técnico del Taladro fue anunciado para seguir en el cargo al menos hasta fines de 2026.

Según anunció la institución en sus redes sociales, el acuerdo es por una temporada más. Si bien Troglio llegó a Banfield en abril de este año, le cambió la cara al equipo, lo salvó del descenso y estuvo cerca de clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura , las dudas entorno a su continuidad pasaban por la situación económica que atraviesa Banfield y ponía en peligro la permanencia en el cargo del ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata , entre otros.

Nuevo contrato. De qué se trata el acuerdo de Banfield para organizar eventos en el Florencio Sola

Consagrados. Quiénes son los ex Banfield y Temperley que lograron el ascenso a Primera con Estudiantes de Río Cuarto

El contrato de Troglio era hasta mediados del año que viene y las buenas actuaciones del equipo en el Clausura provocaron que el presidente Matías Mariotto tome la decisión de renovar el vínculo hasta fines de 2026.

Sin embargo, el entrenador había pedido que no le desarmen la base del equipo, la cual incluía la continuidad de Martín Río, Santiago López García e Ignacio Abraham, entre los jugadores predilectos del DT. A propósito, parece ser que el mandamás del Taladro ya tendría acordado de palabra que los futbolistas en cuestión seguirán ligados al Taladro.

Lo concreto es que la renovación de Troglio se produce en el marco de una situación conflictiva que está atravesando Banfield en los últimos tiempos. En materia económica, la dirigencia encabezada por Mariotto debe levantar las inhibiciones que pesan sobre el club para poder contratar refuerzos de cara al Torneo Apertura 2026.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram

La palabra de Matías Mariotto, el presidente de Banfield

A raíz de las inhibiciones que pesan sobre el club, el presidente del Taladro tomó la posta y sostuvo: "Tenemos fe de levantarlas para sostener la base del equipo". Según Mariotto, ya estarían aseguradas las opciones de compra de los futbolistas citados anteriormente pero lo que resta confirmar son las formas de pago.

"Pedro se sintió cómodo en el club y nosotros cómodos con él. Quisimos acomodar ese contrato porque él llegó en la última fecha del Torneo Apertura, aceptó la propuesta y ahora lo pusimos en valor", destacó Mariotto en relación al vínculo que se extendió con el entrenador.

Troglio debutó en Banfield en la última fecha del Torneo Apertura con una victoria sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el Florencio Sola, que de haber repetido en el cierre del Clausura le hubiera permito meterse entre los ocho mejores del torneo.

Con el subcampeón del mundo en Italia 90 al frente del equipo, el Taladro ganó siete, empató tres y perdió ocho, en tanto que una de las victorias más resonantes fue la conseguida en el clásico ante Lanús.

Por lo tanto, Pedro Troglio seguirá ligado a Banfield para la alegría de los hinchas que confían en el proyecto de cara al 2026, en el cual el Taladro deberá seguir sumando puntos para evitar el descenso y afrontar la Copa Argentina.