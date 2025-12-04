Se complica la continuidad de Pedro Troglio en Banfield a raíz de las inhibiciones y las deudas

Banfield atraviesa días turbulentos a causa de las inhibiciones que pesan sobre el club. La deuda que debe saldar la dirigencia encabezada por Matías Mariotto es clave pensando en la próxima temporada, en la cual deberá sumar puntos para seguir engordando el flaco promedio del descenso.

La Comisión Directiva tendrá la difícil misión de levantar cuatro inhibiciones que pesan sobre el club si es que quiere contratar refuerzos para la próxima temporada. Si no regulariza la situación, no podrán inscribir nuevos futbolistas en 2026. La dirigencia del Taladro deberá abonar 1.300.000 dólares en los próximos meses para levantar todas sus deudas y poder incorporar jugadores de cara a la Liga Profesional 2026.

Pensando a futuro. Banfield analizará a los jugadores que vuelven de sus préstamos para el comienzo de la pretemporada

El actual entrenador de Banfield podría abandonar la institución, ya que advirtió que aún hay situaciones por resolver para garantizar su permanencia en el cargo. El Taladro comenzará en el puesto 26 de la tabla de promedios en 2026 y su director técnico ya solicitó que se mantenga la base del plantel para no volver a caer en zona de descenso.

A propósito, el propio director técnico sembró dudas sobre su continuidad: “Si seguimos inhibidos y no podemos traer a nadie, es complejo que siga, porque es necesario rearmar el equipo. Si puedo mantener a los jugadores que pedí para fortalecer el grupo, me gustaría quedarme”.

El interés de la Selección de Honduras para contar con Pedro Troglio

A causa de estas declaraciones, se encienden las alarmas en Banfield de cara a lo que se viene. Al parecer si no se esclarece la situación económica que afronta el club, el entrenador tendría decidido no continuar para la próxima temporada. El deseo de ambas partes es darle continuidad al trabajo de Troglio en Banfield, pero la parte económica será fundamental para poder sostenerlo.

Asimismo, José Ernesto Mejía, el Secretario de la Federación de Fútbol de Honduras, confirmó que Troglio es considerado uno de los candidatos más sólidos para asumir el cargo dejado por Reinaldo Rueda, aunque la decisión final se tomará en enero y será consensuada entre varios sectores. La experiencia y trayectoria del entrenador lo mantienen como opción principal para liderar el próximo proceso de la selección de Honduras, tal cual manifestó el propio Troglio como uno de sus objetivos a futuro.

¿Cuáles son las inhibiciones que deberá afrontar Banfield?

El problema comenzó con una deuda con Necaxa de México por la venta de Milton Giménez por la que el club adeuda 700.000 dólares. A mediados de año, se había alcanzado un acuerdo de pago por 2800 dólares, a abonarse en cuotas semestrales a lo largo de tres años durante los períodos de transferencia. Sin embargo, el conflicto se agravó y el club buscará resolverlo en el TAS.

La situación se complicó aún más con el caso del Insúa Group, por el pase de varios jugadores, que rondaba los 300.000 dólares. El club sostiene que el acuerdo sigue vigente según las cláusulas establecidas, pero la entidad mexicana entiende que existió un incumplimiento y por eso acudió a FIFA a presentar un reclamo.

La tercera inhibición que deberá afrontar Banfield es por Luis Mago, quien reclama una deuda por salarios impagos que ha generado al conjunto del Sur la obligación de un pago de 215.000 dólares más intereses, aún por saldar. El club ha informado que “se está trabajando en buenos términos con el objetivo de acordar un plan de pago que no comprometa el equilibrio financiero del club”.

La cuarta y última que llegó en estos días es por el pase de Erik López, por un monto cercano a 280.000 dólares. Respecto a esta nueva inhibición, las autoridades ya habían aclarado en mayo, mediante un comunicado oficial, que habían conseguido gestionar una prórroga en los plazos de pago: “El 22 de enero de 2024 se firmó un acuerdo de pago con el club Atlanta United por el pase del jugador Erik López”.

Además, aseguraron que “se avanzó por un nuevo acuerdo que garantice el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma. El saldo pendiente es de 156.552,55 dólares, más los intereses correspondientes”.