Diego Romero deja Banfield para regresar al fútbol peruano: como fue su etapa en el Taladro

Banfield se encuentra en un proceso de reconstrucción con vistas al Torneo Apertura 2026 . Con el plantel de licencia hasta el 26 de diciembre, se confirmó que el arquero Diego Romero no continuará en el Taladro debido a que finalizó su vínculo que lo ligaba a préstamo con la institución del sur del Gran Buenos Aires.

El paso de Diego Romero por Banfield fue una cesión por una temporada, pero su paso fue poco productivo en cuanto a minutos de juego. A pesar de llegar en busca de continuidad, solo disputó un partido oficial y terminó el préstamo sin haber jugado de forma regular. Actualmente, regresará a Universitario de Deportes para la pretemporada de 2026.

Pensando a futuro. Banfield analizará a los jugadores que vuelven de sus préstamos para el comienzo de la pretemporada

El uno llegó a principios de 2025 en calidad de préstamo por un año, con opción de compra para el club argentino. A pesar de su deseo de tener minutos, su paso por el club fue discreto, participando en solo un partido oficial y pasando la mayor parte del tiempo como suplente.

El buen nivel de Facundo Sanguinetti imposibilitó que Diego Romero tenga mayores chances en Banfield, a pesar de que el Taladro disputó la Copa Argentina, el Torneo Apertura y el Clausura . El único partido de Romero con la camiseta del Taladro fue ante Villa Mitre de Bahía Blanca por los 32avos de final del torneo más federal del país, en el cual el Taladro se impuso y accedió a la siguiente instancia.

La palabra de Matías Mariotto, el presidente de Banfield

“El rol de Diego Romero en el grupo es siempre positivo, es un gran profesional, siempre positivo para el equipo. No ha podido tener los minutos necesarios y siempre está apoyando a sus compañeros. Es difícil encontrar un jugador que no tiene minutos y haga eso, pero él es una excelente persona y se ha adaptado muy bien“, había asegurado el presidente Matías Mariotto en aquel momento.

“Con Diego Romero estamos absolutamente conformes, muy contentos porque es un gran jugador. No le ha tocado tener los minutos que nosotros considerábamos y que podría llegar a tener debido a que la actuación del arquero de la casa, Facundo Sanguinetti, de verdad que es muy buena, además porque tiene el rol de capitán", sumó el presidente de Banfield, dejando en claro que la actualidad de Sanguinetti fue superior a lo largo de las competencias que afrontó el Taladro y por eso Romero perdió terreno.

La opinión de Pedro Troglio y el regreso de Diego Romero a Universitario

Diego Romero llegó a Banfield como arquero de la selección peruana, a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra de 1.300.000 dólares por el 80% del pase. El futbolista categoría 2001 se formó en el club limeño, debutó en 2020 y allí disputó 30 partidos.

Romero vistió los colores de su país en las categorías juveniles y fue convocado a la Selección Mayor durante el 2024, siendo parte del plantel que compitió en la Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. Bajo las órdenes de Ariel Broggi llegó al Taladro, pero nunca pudo ganarse un lugar.

Con el arribo de Pedro Troglio en el segundo semestre del 2025, el arquero peruano mantuvo la ilusión de sumar minutos pero nunca llegaron.

"Se lo trajo para que esté trabajando atrás para después pegar el salto y no el día que se vaya el arquero, no tengas a nadie. Es claro que para que Diego juegue hay que sacar al capitán. No es fácil. Si Diego sabe esperar su momento, estamos en presencia de un gran arquero", había asegurado Troglio al ser consultado por Romero y su poca continuidad desde su estadía en Banfield.

Sin embargo y a pesar del optimismo de Troglio, la chance para Diego Romero en Banfield nunca llegó. "Yo le diría que si vino a Argentina con ilusión, que la siga peleando. La ilusión se transforma en realidad. Yo le recomendaría que espere porque seguramente ese sueño que tiene lo va a conseguir", expresó Troglio en aquel entonces, aunque la oportunidad no prosperó y por eso vuelve a Perú.

Lo que viene para Diego Romero en su vuelta a Universitario

Ahora será la oportunidad para volver a ganarse un lugar en Universitario, donde competirá por el puesto con Sebastián Britos y Miguel Vargas. A propósito, el entrenador uruguayo Jorge Fosatti explicó: "No podemos tener a Diego (Romero), a Sebastián (Britos), a Miguel (Vargas), a Aamet (Calderón)… son demasiados arqueros de Primera División para una posición que no es cualquiera. El arquero es uno, y si anda bien el que juega, difícilmente los otros tengan posibilidades, entonces hay que elegir alguno para el caso de que se dé la vuelta de Diego, a quien yo considero un arquero de primer nivel”. Aunque advirtió: “Hay que tener en cuenta que hace un año y medio no juega. Habrá que ver cómo vuelve”.

Evidentemente, Diego Romero será considerado en Universitario que lo recibirá con los brazos abiertos para volver a ser el arquero del equipo. En Banfield no se pudo dar la chance y por eso regresa a su club de orígen.