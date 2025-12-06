domingo 07 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025
Extraño método.

El curioso video viral de un vendedor de Lomas de Zamora con una clienta que le compró sandalias

El momento quedó grabado en las cámaras del local de Lomas y revolucionó las redes sociales. Los usuarios felicitaron al empleado por la predisposición.

Por Diario La Unión
Martín, el vendedor del comercio de Lomas, lo dejó todo en su rol como empleado.

Un comercio de calzados de Lomas se volvió viral en las últimas horas gracias al accionar de Martín, uno de sus empleados, quien bailó en pleno local con una clienta para que la mujer pudiera testear, en vivo, la calidad de unas sandalias.

Nuestras sandalias pasaron la prueba de fuego: ideales para bailar. Nuestro vendedor es viral en las redes sociales con su baile con una de nuestras clientas”, escribió la cuenta oficial de Instagram de Stilo Lomas, en referencia a Martín, el joven que no dudó un segundo en prestarse para dar unos pasos con una señora que necesitaba asegurarse el confort del calzado que estaba a punto de comprar.

Un encuentro lleno de nostalgia. En Lomas, los exalumnos se reunieron para celebrar los 50 años de egresados.
Historias, risas y camaradería.

Egresaron hace 50 años del Instituto Nuestra Señora del Carmen y el reencuentro fue una fiesta
Lomas se prepara para la segunda edición de Cultura en las Plazas.
Abierto y gratuito.

Cultura en las Plazas vuelve a Lomas con un evento lleno de música, lectura, danza y ferias
Zapato
La clienta del local de Lomas, instantes antes de bailar para comprobar el confort del calzado.

De Lomas a las redes sociales

El hecho ocurrió en la sucursal que se encuentra situada en la Avenida Meeks 185 (la marca tiene otro comercio en Yrigoyen 8841). Las cámaras de seguridad del comercio captaron la muestra de compromiso del vendedor para con la clienta: el video se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales gracias al usuario de TikTok Coreacoreanoo. Un gesto que, sin dudas, conmovió y sorprendió a todos.

Los comentarios en la cuenta oficial de Stilo Lomas no tardaron en llegar. “¡El vendedor del año! Un genio”, escribió Fernanda Balbi (@bloomlife.art), mientras que la usuaria Daniela Hereñu (@dany_gh81) se sumó y expresó: “La verdad es que son unos dulces todos los vendedores, siempre muy predispuestos a ayudar y a que nos vayamos con lo que necesitamos, tanto en el local de Meeks como en el de Hipolito Yrigoyen”.

El gesto espontáneo de Martín no solo convirtió en protagonista al comercio que vende calzados desde 1963, sino que también recordó que, detrás de cualquier venta, hay personas capaces de transformar una situación cotidiana en un momento de alegría.

