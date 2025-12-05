Egresaron hace 50 años del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Lomas y el reencuentro fue una fiesta

Un encuentro lleno de nostalgia. En Lomas, los exalumnos se reunieron para celebrar los 50 años de egresados.

Una decena de exalumnos que fueron parte del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Lomas se reunieron para festejar sus primeros 50 años de egresados . Lo celebraron con un almuerzo lleno de alegría y emoción, recordando una de las mejores épocas de la vida: su paso por la escuela.

La vecina Mabel es una de las exalumnas y la anfitriona de la reunión, quien en un diálogo con La Unión explicó que el reencuentro fue una verdadera fiesta: “Yo solamente puse a disposición mi casa, pero la juntada fue organizada por todos. Ya habíamos hecho otros encuentros anteriormente, entonces no podía faltar la celebración por los 50 años de egresados”.

“Me encantó reunirme y revivir parte de mi historia. Nos acompañamos en una etapa hermosa de la vida, nuestros primeros años, y es lindo volver a verse ya de adultos”, agregó, a pura emoción.

La tecnología , en especial el WhatsApp y las redes sociales, fueron claves para que los antiguos compañeros de aula puedan reestablecer el vínculo, incluso después de varios años, donde cada uno hizo su propio camino. “Algunos nunca perdieron contacto entre sí, pero otros pudieron volver a verse después de cinco décadas ”, admitió Mabel. Un claro ejemplo es el de Guillermo , quien admitió que “no veía a mis antiguos compañeros hace, al menos, cuarenta años”, mientras que Andy se sumó y aseguró que llegó desde España, después de 21 años, para no perderse el almuerzo: “Me sentí muy bien, lleno de camaradería y afecto. Me reencontré con gente muy querida”.

Los protagonistas, en su etapa como alumnos del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Lomas.

Ana María se sumó a la charla y reveló que su bisabuela, que casualmente se llamaba Carmen, fue la persona que consiguió la donación de los terrenos para construir la capilla que antecedió a la actual Parroquia Nuestra Señora del Carmen: “En su casa, situada en Cerrito 1518, se celebró la primera misa. Ahí empezó toda la historia”.

Entre anécdotas, abrazos y fotos, los exalumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen demostraron que el paso del tiempo nunca borra los afectos. Medio siglo después, siguen siendo aquellos que compartieron sueños y aprendizajes, pero ahora unidos por la madurez y la gratitud de haber crecido juntos.