Lomas: recuperan 40 neumáticos por semana y los ingresan al circuito de reciclado.

El Municipio de Lomas de Zamora continúa fortaleciendo su compromiso con el cuidado del ambiente a través del programa Lomas Recicla en Comunidad, que cuenta con la participación activa de numerosos vecinos que acercan sus Neumáticos Fuera de Uso (NFU) para su correcta recuperación.
De este modo, cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental generado por los neumáticos desechados.
Cómo es el proceso de reciclado
El proceso comienza cuando los vecinos llevan sus cubiertas usadas a las gomerías adheridas al programa, donde son recolectadas por el equipo de Ambiente Lomas.
Una vez recolectado, el material es triturado y recuperado, para luego ser reinsertado en las industrias, promoviendo la generación de nuevos productos a partir del caucho reciclado.
Al mismo tiempo, esta iniciativa posibilita reducir la cantidad de neumáticos arrojados que generan microbasurales, colaborando en una ciudad más limpia, sustentable y solidaria.
Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa, consultando el listado en este link.