Lomas: recuperan 40 neumáticos por semana y los ingresan al circuito de reciclado.

De este modo, cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental generado por los neumáticos desechados.

Reciclado Cómo es la recuperación de neumáticos fuera de uso en Lomas

Cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa.

Cómo es el proceso de reciclado

El proceso comienza cuando los vecinos llevan sus cubiertas usadas a las gomerías adheridas al programa, donde son recolectadas por el equipo de Ambiente Lomas.

Una vez recolectado, el material es triturado y recuperado, para luego ser reinsertado en las industrias, promoviendo la generación de nuevos productos a partir del caucho reciclado.

Al mismo tiempo, esta iniciativa posibilita reducir la cantidad de neumáticos arrojados que generan microbasurales, colaborando en una ciudad más limpia, sustentable y solidaria.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa, consultando el listado en este link.