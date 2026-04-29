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29 de abril de 2026
Circular.

Lomas: recuperan 40 neumáticos por semana y los ingresan al circuito de reciclado

Los vecinos colaboran donando las gomas en desuso o viejas. Luego el material es triturado y recuperado, para ser reinsertado en las industrias.

Lomas: recuperan 40 neumáticos por semana y los ingresan al circuito de reciclado.

Lomas: recuperan 40 neumáticos por semana y los ingresan al circuito de reciclado.

De este modo, cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental generado por los neumáticos desechados.

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Cada vez m&aacute;s lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental.

Cada vez más lomenses se suman a esta iniciativa que busca reducir el impacto ambiental.

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Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neum&aacute;ticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomer&iacute;as adheridas al programa.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa.

Cómo es el proceso de reciclado

El proceso comienza cuando los vecinos llevan sus cubiertas usadas a las gomerías adheridas al programa, donde son recolectadas por el equipo de Ambiente Lomas.

Una vez recolectado, el material es triturado y recuperado, para luego ser reinsertado en las industrias, promoviendo la generación de nuevos productos a partir del caucho reciclado.

Al mismo tiempo, esta iniciativa posibilita reducir la cantidad de neumáticos arrojados que generan microbasurales, colaborando en una ciudad más limpia, sustentable y solidaria.

Los vecinos y vecinas interesados en disponer sus Neumáticos Fuera de Uso pueden dirigirse directamente a cualquiera de las gomerías adheridas al programa, consultando el listado en este link.

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