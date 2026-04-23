jueves 23 de abril de 2026
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23 de abril de 2026
"Nuestro canto sagrado".

Lomas: el Teatro del Municipio se llenará de música latinoamericana

Con 30 artistas en escena, entre músicos, cantantes y bailarines, se realizará este domingo un espectáculo de distinción en el Teatro de Lomas.

Lomas: el Teatro del Municipio se llenará de música latinoamericana.

Lomas: el Teatro del Municipio se llenará de música latinoamericana.

La música de raíz latinoamericana tendrá su espacio este fin de semana en Teatro del Municipio de Lomas de Zamora (Manuel Castro 262) con la presentación de “Nuestro canto sagrado”, una propuesta que invita a recorrer las voces y sonoridades más representativas del continente. La entrada es gratis (hay que reservar antes en el lugar o por la web del Municipio).

El espectáculo se realizará este domingo 26 de abril a las 20 y forma parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora junto a Agencia Cultura Lomas, con el objetivo de acercar producciones artísticas al público local.

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Con la direcci&oacute;n general de Edgar Vargas; en ballel, Sabry Attwell, direcci&oacute;n musical Leon Garcia y arreglos vocales a cargo de Belu Zuccarello.

Con la dirección general de Edgar Vargas; en ballel, Sabry Attwell, dirección musical Leon Garcia y arreglos vocales a cargo de Belu Zuccarello.

"Nuestro canto sagrado".
&ldquo;Nuestro canto sagrado&rdquo; propone un viaje musical a trav&eacute;s de distintos repertorios latinoamericanos.

“Nuestro canto sagrado” propone un viaje musical a través de distintos repertorios latinoamericanos.

Qué sucederá en el Teatro del Municipio

“Nuestro canto sagrado” propone un viaje musical a través de distintos repertorios latinoamericanos, retomando la obra y la influencia de figuras fundamentales como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara y Chabuca Granda, entre otros referentes de la canción popular.

La puesta combina interpretaciones en vivo con una impronta escénica que busca resaltar el valor cultural, histórico y emocional de estas músicas, atravesadas por la memoria, la identidad y los procesos sociales de la región.

Se trata de 30 artistas en escena, entre músicos, cantantes y bailarines, con la dirección general de Edgar Vargas; en ballel, Sabry Attwell, dirección musical Leon Garcia y arreglos vocales a cargo de Belu Zuccarello.

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