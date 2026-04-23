Cami de los Santos llega al Teatro Maipú de Banfield con "Estoy relajada"

“Estoy relajada” es el primer unipersonal de Cami de los Santos, donde la actriz e influencer cuenta cómo fue su recorrido hasta llegar a las tablas. La artista saldrá a escena el próximo sábado en el Teatro Maipú de Banfield.

Con su particular estilo de humor, que la destaca en redes sociales, sube al escenario a todos sus personajes: Michelle Bisturiny, la médium, Betusto Piedrabuena, la guía, la influrata, la bailarina de jingles, y por supuesto Silvina Posardi, quien con la frase que usa como muletilla le da nombre al espectáculo.

Al maestro con cariño. El lomense Gustavo Pardi recordó a Brandoni: "Cada función con él era una fiesta"

Icónicos y vanguardistas. Alma Azul, el grupo folklórico que nació en Banfield como ballet de mujeres

“Empecé trabajando con mis personajes de humor en las redes y tenía las expectativas de generar algo en público. Finalmente sucedió y más de lo que imaginaba. Fue una sorpresa”, le cuenta Cami de los Santos a La Unión.

De las redes sociales al Teatro Maipú

Desde las redes sociales, la artista comenzó su propio “caminito” hasta llegar al teatro con su propuesta de humor y sus personajes. “En las redes sociales el público es más oculto. Me da mucha emoción poder llegar al teatro donde el público lo tengo a la vista”, apunta.

“Estoy relajada” es un show muy divertido que invita a reírnos y a seguir nuestros sueños, y cuenta con el libro y la dirección de la comediante y dramaturga Vero Lorca.

image Cami de los Santos llega al Teatro Maipu de Banfield.

Canciones, chistes, y anécdotas personales condimentan esta obra original, donde podremos disfrutar del talento de Cami de los Santos en vivo, mucho más de lo que ya la disfrutamos en las redes.

Esta será su primera presentación en la región, en una escala por las presentaciones que está realizando en diversos escenarios.

“Me gusta enfrentarme a distintos públicos, siempre es lindo y hay gente que es la primera vez que va una sala. El espectáculo es para todas las edades, es muy sano y no hay nada que los chicos no puedan escuchar”, cierra la artista.