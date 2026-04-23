Ingeniero Budge: llevaban mercadería de contrabando por $27 millones y terminaron detenidos

La Policía Federal Argentina incautó una gran cantidad de mercadería ilegal de origen extranjero en un operativo realizado en la localidad de Ingeniero Budge , en Lomas de Zamora . Hubo dos personas detenidas.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , todo comenzó durante un recorrido del personal del Departamento Delitos Fiscales. Los efectivos observaron una camioneta que llevaba varios bultos de mercadería por la intersección de Camino de la Ribera Sur y Antonio Machado . Había un chofer y un acompañante.

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Los policías requisaron el vehículo y descubrieron cuarenta bultos de gran porte, los cuales contenían calzado de origen extranjero . Los ocupantes de la camioneta no tenían la documentación que acreditara la tenencia legal, el ingreso y/o la circulación en el territorio nacional.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5 ordenó el traslado de la mercadería para ser verificada y contabilizada por personal especializado del ARCA. De esa manera se supo que había 110 pares de calzado con inscripción “Vans” de origen Brasil y 820 pares de zapatillas con inscripción “Nike Jordan”.

La mercadería estaba valuada en 27.320.000 pesos argentinos. El magistrado interventor dispuso el secuestro de la mercadería y la detención tanto del chofer de la camioneta como de su acompañante, quien era de nacionalidad senegalesa.

Los detenidos quedaron imputados por infracción a la ley 22.415, sobre “Código Aduanero”, según precisaron las fuentes del caso a este medio.