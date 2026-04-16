Mataron de dos balazos a un hombre en Ingeniero Budge tras una pelea por una supuesta deuda

Efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge intervinieron en el hecho (Imagen ilustrativa).

Un hombre de 40 años llamado Á ngel Ricardo Torres fue asesinado de dos balazos en medio una presunta pelea por una deuda de dinero ocurrida durante la madrugada del pasado miércoles en Ingeniero Budge .

La víctima fue asesinada en Bustos y Cañuelas, en el barrio Villa Lamadrid por un hombre que escapó en auto de la escena del crimen y está prófugo, aunque ya fue identificado.

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Según los vecinos, Torres y el agresor discutieron por una presunta deuda de dinero. En ese contexto, el hombre le efectuó dos disparos -uno en la espalda y otro en el hombro derecho- y huyó del lugar.

En primera instancia, los investigadores a cargo del caso descartaron que el ataque haya sido cometido en el marco de un episodio de inseguridad .

Fiscalías El caso es investigado por la UFI 4 de Lomas de Zamora.

El caso, en manos de la Justicia de Lomas de Zamora

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora, bajo la caratula de "homicidio", por ahora sin detenidos.

En base a los datos aportados al expediente, los efectivos de la comisaría de Budge, y de la DDI (DDI) de Lomas y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en busca del asesino.