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16 de abril de 2026
Crimen.

Mataron de dos balazos a un hombre en Ingeniero Budge tras una pelea por una supuesta deuda

La víctima, identificada como Ángel Ricardo Torres, 40 años, recibió disparos en la espalda y el hombro. El asesino huyó y está prófugo.

Efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge intervinieron en el hecho (Imagen ilustrativa).

Efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge intervinieron en el hecho (Imagen ilustrativa).

Un hombre de 40 años llamado Ángel Ricardo Torres fue asesinado de dos balazos en medio una presunta pelea por una deuda de dinero ocurrida durante la madrugada del pasado miércoles en Ingeniero Budge.

La víctima fue asesinada en Bustos y Cañuelas, en el barrio Villa Lamadrid por un hombre que escapó en auto de la escena del crimen y está prófugo, aunque ya fue identificado.

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Según los vecinos, Torres y el agresor discutieron por una presunta deuda de dinero. En ese contexto, el hombre le efectuó dos disparos -uno en la espalda y otro en el hombro derecho- y huyó del lugar.

Fiscalías
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La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI 4 de Lomas de Zamora, bajo la caratula de "homicidio", por ahora sin detenidos.

En base a los datos aportados al expediente, los efectivos de la comisaría de Budge, y de la DDI (DDI) de Lomas y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en busca del asesino.

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