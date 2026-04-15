Baleó al director de una clínica de Temperley y le dieron 20 años de prisión

Condenaron a 20 años de prisión a un delincuente que baleó al dueño de la Clínica Passo de Temperley durante un intento de robo ocurrido en Glew .

La pena recayó sobre Mariano Valentín Pérsico , quien fue hallado culpable del delito de “robo agravado por el empleo de arma de fuego en tentativa y por la participación de un menor de edad en concurso real con homicidio criminis causae en grado de tentativa”.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora dio por probado que Pérsico fue el autor material del disparo que hirió al cardiólogo Alfonso Passo, propietario de la Clínica Passo , ubicada en avenida Eva Perón 3097, en el barrio San José de Temperley.

Pérsico era uno de los dos imputados por el asalto y el intento de asesinato. Todavía falta juzgar a otro acusado que participó del hecho pero era menor de edad , por lo cual su causa quedó en manos del fuero de menores.

alfonso passo

Así balearon al director de la Clínica Passo

Todo ocurrió el 15 de julio de 2024 por la tarde. Alfonso Passo manejaba una moto por las calles Julián Aguirre y Florencio Sánchez, en Glew, cuando fue interceptado por dos motochorros de 17 y 19 años. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego.

El cardiólogo intentó escapar, pero los delincuentes le dispararon por la espalda. El balazo provocó que Passo perdiera el control de la moto y chocara contra un poste. Los ladrones huyeron sin robarle nada.

La Policía realizó un rápido operativo en busca de los sospechosos. Los tres sospechosos detenidos por el ataque al cardiólogo.

Passo fue asistido por los vecinos y posteriormente trasladado a un hospital, donde le salvaron la vida. Estuvo varias semanas internado.

Efectivos de la Comisaría 7ª de Almirante Brown llevaron adelante un allanamiento en Malvinas Argentinas, donde arrestaron a tres sospechosos. Dos de ellos eran, justamente, el piloto de la moto y su acompañante. El tercero no había estado involucrado en el hecho, pero tenía pedido de captura por otro robo.