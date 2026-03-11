Vecino de Llavallol y detenido por balear a un cardiólogo: el pasado del joven abatido en la pool party

Producto del feroz tiroteo de la DDI de Lomas de Zamora con una banda dedicada al robo de autos , un delincuente murió abatido en una quinta de la localidad de 9 de Abril, Esteban Echeverría, y las imágenes son estremecedoras.

Según trascendió con el correr de las horas, se trata de un joven de 23 años domiciliado en Llavallol , identificado como Diego Ezequiel López , quien contaba con varios antecedentes delictivos y una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora desde el 30 de septiembre de 2022.

PERSECUCIÓN Detuvieron a un motochorro en Villa Centenario: se tiroteó con la Policía

El amplio prontuario delictivo de López incluía una detención en agosto de 2021 por tenencia de drogas para su comercialización y una acusación por robo a mano armada que lo llevó a la cárcel. Sin embargo, recuperó la libertad a mediados de 2023.

Casí un año después de salir de prisión, volvió a ser detenido, esta vez por el violento asalto a un cardiólogo baleado por motochorros . Durante esos operativos, agentes de la Bonaerense interceptaron un Peugeot 208 gris en el que López estaba junto a otros jóvenes. En el procedimiento detuvieron a los dos principales sospechosos del ataque al médico, mientras que López quedó detenido porque tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

tiroteo El joven de Llavallol murió murió en el lugar del enfrentamiento.

López cayó abatido el lunes pasado durante un allanamiento en busca de desbaratar a un grupo delictivo. El objetivo de las autoridades era detener a dos jóvenes de 22 y 23 años, cuya ubicación habría sido delatada por una historia de Instagram. Por lo tanto, la ídea era tomarlos por sorpresa en medio de la fiesta. Sin embargo, al momento de su ingreso, los efectivos policiales fueron recibidos a tiros.

Tiroteo y muerte durante una pool party

Desde una ventana, una persona disparaba hacia los uniformados, que respondieron para repeler el ataque, mientras en la planta baja varios jóvenes que participaban de la fiesta se tiraron al suelo con las manos en la cabeza y fueron reducidos.

Producto de la balacera, López fue herido mortalmente y perdió la vida en el lugar. Los detenidos quedaron imputados por “asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento”, a disposición de la UFI 3 de Lomas de Zamora.